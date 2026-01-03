TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: 'Şimdi Venezuela halkı ile dayanışma zamanı'

Venezuela'ya yönelik hava saldırısına karşılık Türkiye Komünist Partisi tarafından bir açıklama yapıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yaptığı açıklamada, Venezuela'yı hedef alan saldırıya ilişkin "Trump’ın bir katil ve yalancı olduğunu biliyorduk, bildiklerimiz bir kez daha doğrulandı" denildi. Okuyan, "Şimdi Venezuela ile dayanışma zamanı" çağrısı yaptı.

Okuyan'ın açıklaması şöyle:

"Barışçı emperyalizm diye bir şey yoktur. “ABD’nin sulh içinde dünyanın geri kalanından çekilip kendi dertleriyle meşgul olacağı” tezi emperyalizmin mantığına uymaz.

İnsanlık onca mücadeleden sonra elde ettiği birçok kazanımı kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Uluslararası alanda orman kanununlarının geri dönmesinin nedeni tek tek ülkelerde emekçi halka karşı orman kanunlarının geri dönmesidir.

Egemenlikmiş, sınırların değişmezliğiymiş, bağımsızlıkmış… Bunlar çok uluslu tekeller için anlamsız birer ayrıntıya dönüşmüş durumda. Gücü gücüne yetene!

Şimdi Venezüela halkı ile dayanışma zamanıdır. Bu dayanışma her tür imparatorluk ya da yayılma iddiasına ve “egemenlik”, “bağımsızlık” gibi kavramların aşıldığını iddia eden “sol” görünümlü zırvalıklara açık ve net tavır almaksızın hiçbir anlam taşımaz.

Her ikisi de bu ve benzeri saldırganlıkları meşrulaştırmaktadır."