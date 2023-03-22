TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan can kaybı açıklaması: İktidar bir dizi nedenle sayıyı düşük gösterme gayretinde

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:29

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:29

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yurttaş sayısıyla ilgili açıklanan resmi rakamlara ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

Afetin ilk günlerinde bölgede koordine ettiği yardımlar ile öne çıkan TKP’nin Genel Sekreteri Okuyan, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından ölen yurttaşlarımızla ilgili olarak açıklanan rakamların gerçek olmadığını üzülerek söylemek zorundayız. Keşke şu anda ilan edilen 50 bin sayısı için 'abartılı, o kadar kişi hayatını kaybetmedi' diyebilseydik. Ancak iktidar bir dizi nedenle ölü sayısını düşük gösterme gayreti içinde. Bu aşamadan sonra can kaybını kesin olarak bilmek hiçbir biçimde mümkün olmayacak. Sinyal alınamayan telefon hattı ya da kullanılmayan kredi kartları bir fikir verse de sağlıklı bir sayıya ulaşmamızı sağlayamaz” ifadelerini kullandı.

"MUHTARLIKLAR ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİR"

Veri akışının doğru sağlanmasının “seçmen sayıları” açısından da önem taşıdığının altını çizen Okuyan, ”Öte yandan, hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı, ceza davaları, yardımlar, tazminat vb başlıklardaki hukuki süreçlerle ilgili olduğu kadar, seçmen sayıları, sosyo-ekonomik dengeler ve benzeri birçok konuda önem taşıyor. Burada en doğru yöntem, muhtarlıklar üzerinden ölçek daraltılarak yapılacak bir çalışmadır. Muhtarlar arasında da can kayıpları oldu. Ancak deprem bölgesinden göç eden yurttaşlarımızın takibi dahil olmak üzere, gerçeğe en yakın veriye muhtarlık ölçeğinde ulaşılabilir. Partimiz de, dayanışma çalışması yürüttüğü her yerde bu verilerin toplanmasına yardımcı oluyor” dedi.