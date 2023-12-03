TKP: Hamas bir terör örgütü değildir

Türkiye Komünist Partisi (TKP) dün Ankara Makine Mühendisleri Odası’nda Filistin konulu bir açık oturum düzenledi. Oturumun açılış konuşmasını yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Filistin meselesi ulusal veya dinler arası bir problem değil, sınıfsal bir meseledir” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00
TKP: Hamas bir terör örgütü değildir
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Ortadoğu’da dinci örgütlerin ortaya çıkmasının devrimcilerin bir ayıbı olduğunu belirten Okuyan, “Hamas bir terör örgütü değildir. Hamas’ın sorunu İslamcı bir örgüt olmasıdır. Filistin halkının direnişinde öne geçmiştir. Hamas’a katılımlar 7 Ekim’den bu yana radikal bir biçimde arttı” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından Cumhuriyet’e konuşan Okuyan, “Türk halkının tepkisini ne kadar samimi buluyorsam, siyasilerinkini de o kadar samimiyetten uzak olarak tanımlıyorum. Bir yandan Filistin için gözyaşı döküp, ‘Dayanışıyoruz’ deniyor, öte yandandan da İsrail’le stratejik ekonomik ilişkileri sürdürüyorlar. Demek ki para her şeyi çözüyor. İktidar, her konuda olduğu gibi Filistin konusunda da ikiyüzlüdür” değerlendirmesinde bulundu. 


TKP filistin Hamas Kemal Okuyan

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