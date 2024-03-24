TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'

Yayınlanma: 24.03.2024 - 22:50

Güncelleme: 24.03.2024 - 23:54

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 'Defne Buluşması' bugün, Defne’de bulunan Gözde Düğün Salonu’nda yapıldı. Buluşmaya yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle TKP Defne Belediyesi Adayı Hizam Hasırcı’nın yanı sıra TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Yunanistan Komünist Partisi Patras Belediye Başkanı Kostas Peletidis ve sanatçı Gülcan Altan hazır bulundu. Altan’ın kısa dinletisinin ardından söz alan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Bir seçimde bizim gibilerin, emekçilerin, yoksulların, halkın zafer kazanması için üç şey gerekir” derken “Bunların birincisi parti gibi parti, ikincisi halk desteği, üçüncüsü halkın evladı olan, örgütlülüğe inanan özü sözü bir olan, çalmayan çırpmayan halkın evladı bir adaydır” ifadeleri kullandı. “Biz Edirne’de başka telden, Diyarbakır’da başka telden çalan partilere benzemeyiz” diyen Okuyan, sözlerine şöyle devam etti:

“BİZ BAŞKA PARTİLERE BENZEMEYİZ”

“Kazandığınızı biliyorduk ama aylardır TKP’yi, Hizam Hasırcı’yı yok sayan anket şirketleri de artık itiraf etti. Elimize ulaşan anketlere göre siz kazanıyorsunuz; TKP demiyorum, Hizam demiyorum, siz kazanıyorsunuz. Çünkü bu zaferin, bu başarının asıl kahramanı sizlersiniz. Biz başka partilere benzemeyiz, Hizam da başka adaylara benzemez. Eğer paniğe kapılıp TKP aldı götürdü bu işi, biz bunlara biraz çamur sıçratalım demeye kalkarlarsa biz başka partilere gerçekten benzemeyiz. Öyle bir bedel öderler ki neye uğradıklarını şaşırırlar.”

Okuyan’dan sonra söz alan ve “Defne’de TKP adayının belediye başkanı seçilmesinin halk için bir zafer olacağını” belirten Yunanistan Komünist Partisi Patras Belediye Başkanı Kostas Peletidis, “Hizam Hasırcı’nın Belediye Başkanı olmasıyla sesiniz daha gür çıkacak, hak talepleriniz daha güçlü olacaktır” diyerek Hizam Hasırcı’ya oy verme çağrısı yaptı.

“YOZLAŞMIŞ SİYASİLERİN ALDATMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Etkinlikte son olarak söz alan TKP Defne Belediye Başkanı Hizam Hasırcı ise “Bizim mega projelerimiz yok. Bizim halka söyleyecek yalanımız yok. Yapabileceklerimizi söylüyoruz. Kooperatifler kuracağız diyoruz, etüt merkezleri kuracağız diyoruz, kreşler kuracağız diyoruz, kültür ve spor merkezleri kuracağız diyoruz, uyuşturucuyla mücadele merkezleri kuracağız ve turizmi geliştirecek projeler yapacağız diyoruz. Biz bugün sizlere vaat vermeye gelmedik, gelin Defne’yi birlikte ayağa kaldıralım demeye geldik. Hep beraber Defne’yi ayağa kaldıralım. Bizim en büyük projemiz bu halkın birlik ve beraberliğini yaratarak tek yumruk haline getirmektir. Yozlaşmış siyasetçilerin bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Hasırcı ayrıca “Defne’de onlarca ürün olduğunu, bu ürünler için üretim tesisleri kuracaklarını ve özellikle ev hanımları başta olmak üzere istihdam yaratacaklarını, Defne doğal ürün satış merkezleri kurarak halkımızın refah seviyesini yükselteceklerini” söyledi.