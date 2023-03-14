TKP'den seçimlere ilişkin açıklama: 'Son ana kadar yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz'

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:29

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 14:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi 10 Mart'ta resmen ilan etmesiyle seçim süreci de hız kazandı.

Siyaset gündemi 'ittifak' ziyaretleriyle ısınırken son olarak Türkiye Komünist Partisi'nden de (TKP) seçim ittifakı ve seçimlere ilişkin bir açıklama geldi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

"Yapıcı tutum" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Komünist Partisi, 9 Mart 2023 tarihinde 'laikliği, bağımsızlığı ve devletçi-kamucu bir toplumsal sistemi savunan, gerçek bir düzen değişikliği talebini dile getiren bütün sol-sosyalist-komünist partilerin, aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen bir seçim işbirliğine girmesi için' yaptığı çağrı doğrultusunda girişimlerini sürdürmektedir.

Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği’nde yer alan sol-sosyalist-komünist partilerin ilkeli bir seçim ittifakında yan yana gelmelerindeki zorlukların farkındayız. Bununla birlikte Türkiye solunun düzen içi dengelerin ve pazarlıkların dışında güçlü bir seçenek haline gelmesine yardımcı olacak böylesi bir işbirliği için son ana kadar yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz. Önümüzdeki birkaç günlük sürenin ardından Türkiye Komünist Partisi hem bu temasların sonucunu hem de 14 Mayıs seçimlerine ilişkin tavrını, bütün boyutlarıyla kamuoyu ile paylaşacaktır."