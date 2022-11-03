TKP'den sert enflasyon tepkisi: 'Yüzde 185'lere dayanmış, muhalefet AKP’nin anayasa teklifini görüşüyor'

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; enflasyon, ekim ayında beklentilerin bir miktar altında kalarak yüzde 3,54 oldu. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 85,51’e ulaştı. Öte yandan ENAG verilerine göre, ekimde aylık enflasyon yüzde 7,18 arttı. Yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 185,34 oldu.

Türkiye Komünist Partisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, açıklanan enflasyon verileriyle birlikte siyasetin gündeminde yer alan anayasa değişikliğine sert tepki gösterdi.

TKP paylaşımında, "Enflasyon yüzde 185'lere dayanmış, muhalefet AKP’nin anayasa teklifini görüşüyor" dedi.

TKP mesajının devamında şunları kaydetti:

"Saray rejimi diyen HDP düşünecekmiş. Mafya iktidarı diyen İYİ Parti değerlendirecekmiş. AKP'ye anayasa pası veren CHP ise kendi türban teklifinde ısrar etmiş.

AKP’ye de, onun yapacağı anayasaya da hayır!"