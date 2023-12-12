TKP’li Okuyan: ‘AKP’nin arkasına sığınanları yenmek zorundayız’

Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:12

Güncelleme: 12.12.2023 - 12:12

THTM, Ankara temsilcilerinin seçimi için ilk toplantısını pazar günü Kocatepe Kültür Merkezi’nde yaptı. Burada konuşan TKP Genel Sekreteri Okuyan, THTM’nin “Biz cumhuriyet fikrini, cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırırız” diyen insanlardan oluştuğunu kaydetti. “Türkiye Cumhuriyeti’nin bu hale gelmesinin sorumlusu holdingler ve tarikatlardır” diyen okuyan, “Bizi yan yana getiren ortak irade holdinglerin ve tarikatların Türkiyesi’ne meydan okumamızdır. Bu karşımızdaki gücü geriletmeksizin cumhuriyetin kuruluş ilkeleri olan devletçilik, halkçılık, devrimciliği ayağa kaldırmak imkansız” ifadelerini kullandı. Okuyan, “ortak duyarlılık noktalarıyla yan yana geldiklerini” belirterek, şunları kaydetti:

“THTM’nin herkes gelsin türünde bir iddiayla yola çıkmıyor. Herkesin geldiği yerden hiçbir şey çıkmaz. Biz holdinglerin ve tarikatların ele geçirdiği ülkeyi yeniden bu halkın ülkesi haline getirmek istiyoruz, işte bu salonlardaki heyecan ve enerji de buradan geliyor. AKP’nin bu ülkede yarattığı tahribatı, tehditi tabii ki önemsiyoruz ama AKP’nin arkasına sığınan güçleri, emperyalizmi yenmek zorundayız bir kez daha. ‘Yüz yıl önce yaptık, gene yaparız!’ çok güzel bir söz, büyük bir meydan okumadır. Başka bir çaremiz yok. Bir yandan cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde bu topraklara ihanet etmiş Vahdettin’e laf etmemize izin verilmiyor, bir yandan Şeyh Sait’e laf edemiyoruz. Bir ülkede nüfusun bir bölmesi çaresizliğe ittirilirse, onlar Şeyh Saitlere tutunmak zorunda kalırlar.”

'7 Ocak'ta Ankara'da'

Öte yandan, THTM, farklı şehirlerde yapılan toplantılarda seçilecek temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısını 7 Ocak’ta Ankara’da yapacak.