TKP'lilerden Deniz Gezmiş yürüyüşü: Binler Ankara sokaklarında
TKP'liler Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişelerinin 52. yılında Ankara'da yürüdü.
TKP'li gençler, bugün Ankara'da Deniz Gezmiş Tam Bağımsız Türkiye Buluşması düzenledi. Ankara Sakarya Meydanın'nda Deniz Gezmiş buluşmasında bir araya geldi.
Meydanda, "Emperyalizme karşı Deniz Gezmiş oalcağı" pankartı açan TKP'liler; "Denizlere sözümüz devrim olacak" sloganları attı.
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