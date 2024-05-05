TKP'lilerden Deniz Gezmiş yürüyüşü: Binler Ankara sokaklarında

TKP'liler Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişelerinin 52. yılında Ankara'da yürüdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 20:03
TKP'lilerden Deniz Gezmiş yürüyüşü: Binler Ankara sokaklarında
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TKP'li gençler, bugün Ankara'da Deniz Gezmiş Tam Bağımsız Türkiye Buluşması düzenledi. Ankara Sakarya Meydanın'nda Deniz Gezmiş buluşmasında bir araya geldi. 

Meydanda, "Emperyalizme karşı Deniz Gezmiş oalcağı" pankartı açan TKP'liler; "Denizlere sözümüz devrim olacak" sloganları attı. 


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