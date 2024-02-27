TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz seçim sürecini değerlendirdi: 'İktidar elindeki her olanağı kullanıyor'

Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2024 - 04:00

Mart, nisan aylarında TMMOB odalarının genel kurulları olacak. Mayıs ayında da TMMOB Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz süreci değerlendirirken şöyle konuştu:

“İçinden geçtiğimiz karanlık dönemde ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. TMMOB ve bağlı odaları geçen iki yıllık çalışma döneminde tek adam rejiminin rant ve çıkar politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi, meslektaşlarımızı savunma yolunda, mesleki ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirdi.”

‘YILLARDIR YAPIYORLAR’

Koramaz, toplumcu tutumları nedeniyle sürekli iktidar çevrelerinin, rant ve çıkar çevrelerinin hedefinde olduklarını söyledi.

Mesleki denetim yetkilerinin kısıtlanmaya çalışıldığını ve birçok mevzuat değişiklikleri yapıldığını dile getiren Koramaz, TMMOB ve bağlı odalarının etkisiz kılınmaya çalışıldığını kaydetti.

Koramaz, oda ile şube seçimlerinde iktidarın tüm kamu olanaklarını kullandığına da dikkat çekti.

“Bunu hep yapıyorlar, yıllardır yapıyorlar” diyen Koramaz, “Bizlere düşen görev odalarımıza sahip çıkmak” dedi. Koramaz, tüm üyelerinin seçimlere katılmasını, oy kullanmasını, görüşlerini dile getirmesini istediklerini belirtti.

İktidarın olanaklarını kullanarak oda seçimlerine müdahale ettiğini dile getiren Koramaz, “karşı listelere” her türlü desteğin verildiğini bildirdi. Koramaz ayrıca bu desteğin iktidar belediyeleri ve genel müdürlükler aracılığıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

