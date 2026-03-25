Tokat’ta İsmail Arı için özgürlük çağrısı: 'Gazetecilik suç değildir!'

Tokat Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla, BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla kentte basın açıklaması yapıldı. Hıdırlık Köprüsü yanında saat 18.00’de gerçekleştirilen açıklamada, Arı’nın serbest bırakılması ve basın özgürlüğünün korunması çağrısında bulunuldu.

Bayramda aile ziyareti için bulunduğu Tokat’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteci İsmail Arı’ya yönelik tepkiler sürerken, düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda yurttaş katıldı. Eyleme CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz de destek verdi.

Basın açıklaması, Sol Parti Tokat İl Başkanı Erdal Topçam tarafından okundu. Açıklamada, İsmail Arı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındığı ve ardından Ankara’ya götürülerek tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, gazetecilere yönelik baskıların arttığı savunularak Dezenformasyon Yasası’nın gazetecilik faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmede, yaşanan sürecin basın mensuplarına yönelik bir gözdağı olduğu ifade edildi.

"ARI’NIN GÖZALTINA ALINMASI, GAZETECİLERE YÖNELİK BİR GÖZDAĞI"

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün burada, arkadaşımız İsmail Arı’ya yönelik hukuksuz gözaltıya karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Tüm itirazlarımıza rağmen, “Gazetecilere dokunulmayacak, haberle ilgisi yok” denilerek yasalaştırılan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecilik mesleğini hedef aldı. Haberden bir kez daha 'suç' oluşturdu, haberci suçlu ilan edildi. Sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim, gazetecilik suç değildir. Arkadaşımız İsmail Arı, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla Tokat’ta gözaltına alındı Ankara’ya götürüldü.

Arı’nın gözaltına alınması, gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilerle ilgisi olmadığı savunulan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecilere karşı yargı sopası olarak kullanılmıştır. Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşirken rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla anlatmaya, yazmaya devam edecektir. Bugün İsmail Arı üzerinden verilen mesaj açıktır: 'Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın.' Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınanıyor. Çünkü gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil; halkın sesi olma mücadelesidir."

İsmail Arı'nın gönderilen mesajı da okundu. Arı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Üç ay önceki bir video nedeniyle gözaltına alındım. Bayram ziyaretinden akşam alınıp 450 km kat edip Ankara’ya getirildim. Dosyama yeni tweetler ve eski videolarım eklenmeye devam ediyor. Sanıyorum ki tutuklanmam için dosya şişirilmek isteniyor. Zaten son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun. Sevgiler...”