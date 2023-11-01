Tolga Şardan kimdir, kaç yaşında? Tolga Şardan neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:13

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:13

Gazeteci Tolga Şardan yazısı nedeniyle gözaltına alındı .

TOLGA ŞARDAN KİMDİR?

Ankara'da İltekin ilkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Ankara Lisesi'ni bitirdi. Çankaya Üniversitesi İşletme mezunudur. Gazeteciliğe Ankara'da yerel olarak yayınlanan Ulus Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak başladı. 1989'da Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda 'gece sorumlusu' olarak görev aldı.

Milliyet'te 30 yılı aşkın görev alan Şardan, gazetede 'Uzman Güvenlik Muhabiri' görevini sürdürdü. 2013'te Milliyet'in Ankara temsilciliğine atandı. Milliyette 29 yıl görev alan Şardan 2018 yılında gazeteden ayrıldı

Ocak 2019'da Halk Tv sitesinde Büyüteç adlı köşesinde günlük yazılar yazdı. Halk TV'de sadece 3 ay görev alan Şardan, Nisan 2019'da T24 haber sitesine geçmişti. Halen T24'te gündeme dair yazılar yazıyor.

TOLGA ŞARDAN'IN ÖDÜLLERİ

Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ödülü

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ödülü

Çetin Emeç Genç Gazeteciler

Muammer Yaşar Bostancı Haber Ödülü

TOLGA ŞARDAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Tolga Şardan hakkında " "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Şardan, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şardan gözaltına alındığı da bildirildi.

TOLGA ŞARDAN HANGİ YAZISI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI?

Tolga Şardan'ın yazısında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yargı dünyasıyla ilgili hazırladığı bir raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu, Erdoğan'ın rapordaki bir isme çok şaşırdığı iddia ediliyordu.

Şardan söz konusu raporda iki önemli bölümün bulunduğunu, bunlardan ilkinin son 5-6 yıldır büyük kentlerdeki adliyelerdeki skandal kararlar, işlemler ve uygulamalar hakkında olduğunu söylemişti.

"Dosyaların içeriği, dosyalar üzerinde karar veren yargı mensupları ve dosyaları takip edip sonuçlanmasını sağlayan dosya takipçilerinden oluşan bağlantılar tespit edildi. Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi. Hatta söz konusu isimlere raporda yer verildiği kaynaklarca ifade ediliyor" bilgisini veren gazeteci, şunları kaydetmişti:

'ERDOĞAN, MİT YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ'

"Raporun verilmesinin ardından Erdoğan'ın bazı MİT üst düzey yöneticileriyle bire bir görüşerek kendilerinden daha detaylı bilgi aldığı ifade ediliyor. Erdoğan'la görüşen MİT üst yöneticileri arasında Başkan İbrahim Kalın'ın dışında özellikle 'bölge başkanı' konumunda isimlerin bulunduğunu söyleyebilirim.

Hatta Erdoğan'ın kendisine iletilen bilgiler kapsamında, İstanbul'da görevli üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili aktarılan veriler sonrasında 'hayal kırıklığı' yaşadığını ifade ettiği ve söz konusu yargı mensubuna çok sinirlendiği belirtiliyor.

Ülkedeki yargı sistemi sağlanması için adliyeler ve Emniyet'te adımların atılması gerektiği Erdoğan'a aktarılan diğer bilgilerden. (...)"