Toplumcu belediyecilik deneyimlerinin yer aldığı ‘Başka Bir Dünya’ belgeseli gösterime sunulacak

"Başka Bir Dünya" belgeseli, Toplumcu belediyecilik deneyimlerini ve bu kapsamdaki kooperatifçilik çalışmalarını işleyen ‘Başka Bir Dünya’ belgeseli gösterime girecek. Belgesel, izleyicilerine ‘daha adil bir dünya kurmak’ üzere mesajını veriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 21:17
Toplumcu belediyecilik deneyimlerinin yer aldığı ‘Başka Bir Dünya’ belgeseli gösterime sunulacak
Abone Ol google-news

"Başka Bir Dünya" belgeseli, Toplumcu belediyecilik deneyimlerini ve bu kapsamdaki kooperatifçilik çalışmalarını işleyen ‘Başka Bir Dünya’ belgeseli gösterime girecek. Belgesel, izleyicilerine ‘daha adil bir dünya kurmak’ üzere mesajını veriyor.

Ordu Fatsa, Rize Çamlıhemşin, Rize Fındıklı, Artvin Hopa, Artvin Kemalpaşa, Tunceli Merkez, Tunceli Ovacık, Adıyaman Kesmetepe ve Osmaniye Yarbaşı'nda gerçekleşen çekimler, ülkenin geniş bir coğrafyasında belediyelerin ve emekçilerin verdikleri mücadeleye ve dayanışmaya ışık tutmaya çalışıyor.

16 Mart 2024 Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi'nde ilk gösterimi ve ardından yapılacak söyleşisinde belgesele ilham olmuş insanlardan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz ve Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Harun Vayiç izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Başka Bir Dünya belgeseli galasının ardından Youtube üzerinden tüm izleyicilere sunulacak.



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!

Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!
Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!

Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor

Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor
Samsun'da meydana dozerle girdiler

Samsun'da meydana dozerle girdiler
UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!

UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!
Tansu Çiller cephesinden 'ballı börek imar' açıklaması

Tansu Çiller cephesinden 'ballı börek imar' açıklaması
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’