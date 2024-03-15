Toplumcu belediyecilik deneyimlerinin yer aldığı ‘Başka Bir Dünya’ belgeseli gösterime sunulacak

Yayınlanma: 15.03.2024 - 21:17

Güncelleme: 15.03.2024 - 21:17

"Başka Bir Dünya" belgeseli, Toplumcu belediyecilik deneyimlerini ve bu kapsamdaki kooperatifçilik çalışmalarını işleyen ‘Başka Bir Dünya’ belgeseli gösterime girecek. Belgesel, izleyicilerine ‘daha adil bir dünya kurmak’ üzere mesajını veriyor.



Ordu Fatsa, Rize Çamlıhemşin, Rize Fındıklı, Artvin Hopa, Artvin Kemalpaşa, Tunceli Merkez, Tunceli Ovacık, Adıyaman Kesmetepe ve Osmaniye Yarbaşı'nda gerçekleşen çekimler, ülkenin geniş bir coğrafyasında belediyelerin ve emekçilerin verdikleri mücadeleye ve dayanışmaya ışık tutmaya çalışıyor.

16 Mart 2024 Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi'nde ilk gösterimi ve ardından yapılacak söyleşisinde belgesele ilham olmuş insanlardan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz ve Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Harun Vayiç izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Başka Bir Dünya belgeseli galasının ardından Youtube üzerinden tüm izleyicilere sunulacak.



