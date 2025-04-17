Torba yasaya sert tepki: 'Devlet hafızası yok edildi'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 04:00

Görüşmelerde CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, teklifin 13 yasa ve 1 KHK’da değişiklik yaptığına işaret etti. Düzenlemenin “torba” olarak gelmesini eleştiren, tali komisyonlarda da görüşülmediğini dile getiren Türeli, “Adeta jet hızıyla bir kanun yapma pratiği var” dedi. Türeli, 703 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (KHK) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğine işaret ederek, “283 tane iptal kararı var 703 sayılı KHK üzerine. Bunların bir kısmını daha önceki torba kanunlarda görüştük. Şimdi, burada da bir madde hariç hepsini görüşeceğiz ama daha arkadaşlar, yaklaşık 200’e yakın iptal kararı var. Şöyle mi yapacağız yani bundan sonra her on beş günde bir 40 maddelik, 30 maddelik, 50 maddelik torba kanunlar mı gelecek bize ? Böyle bir şey olabilir mi ?” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘DEVLET HAFIZASI’

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Türeli, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemde tek adama dayalı, Cumhurbaşkanı’nın her şeye karar verdiği ve kararnamelerle devlet yapısını yeniden yapılandırdığı bir sürece doğru gitti. Birçok kamu kurumu, kuruluş, kurul kapatıldı ya da dönüştürüldü ya da birleştirildi. Bürokraside yetişen bir kişi olarak açık ve net söyleyeyim: Devlet hafızası, kurumsal hafıza yok edilmiştir” dedi.

BAKANLIKTA MÜSTEŞARLIK

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, müsteşarlıkların 2018 yılında kaldırıldığına işaret ederek, “Bakıyoruz ‘müsteşarlık’ kavramıyla ilgili olarak; kaldırılmıştı, bakan yardımcılıklarına görevler verilmişti. Bu konuyla ilgili anayasa değişikliği yapılmadı. Şimdi, Adalet Bakanlığı’nda tekrar müsteşarlık kavramı oturtuluyor ve yine birkaç ay sonra tahmin ediyorum diğer bakanlıklarda da müsteşarlıklar tahsis edilecek, hayata geçecek çünkü anayasa değişikliği yapılmadı” dedi.

‘PAPAZ ELBİSESİ’

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirirken, Türkiye’nin ABD ve İsrail’in sözünden çıkamayan bir ülke durumuna geldiğini belirterek, “Özellikle Amerika, İsrail dese ki: ‘Papaz elbisesi giyeceksiniz’ belki de giyersiniz” dedi. Bunun üzerine AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Yapma!” karşılığını verdi. Ocaklı ise, “Yapma değil, yapıyorum çünkü bu ‘Papazı özel uçakla vermem’ deyip özel uçakla Amerika’ya göndermenizden anlaşılan bir konudur” diye konuştu. Tartışma bir süre devam etti. AKP’liler Ocaklı’dan sözünü geri almasını istedi. Ocaklı ise, “Bir eleştiride bulunduk ‘biz böyle bir şey yapmayız kardeşim’ dersiniz doğru olan da bu olur, buna itirazımız olmaz, eleştiri hakkımız önemli değildir” dedi.

‘MEMLEKET YANIYOR’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Arkadaşlar, memleket yanıyor takıldığınız konuya bak” dedi. Ağbaba, şunları söyledi:

“Bu yaşadığımız son olaylarda hakikaten hiç kimsenin ne can güvenliği kaldı ne mal güvenliği kaldı ne de namus güvenliği kaldı. Otuz üç yıllık diplomayı iptal ederek devletin hafızasını yok ettiniz. Yani bu yaşadığımız dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanacak olaylar değil. Bakın, elinizi vicdanınıza koyun” diye konuştu. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Nasıl alınmış ?’ diyerek karşı çıktı. Ağbaba, “Vallahi gayet güzel alınmış, o günkü şartlara göre gayet güzel alınmış. Bakın, Orhan Bey, bunu sizin vicdanınıza, sizin ahlakınıza havale ediyorum. Eğer bunu savunuyorsanız sizin vicdanınıza ve ahlakınıza havale ediyorum” karşılığını verdi. Ağbaba ile AKP’liler arasındaki tartışma uzun süre devam etti.

MÜSTEŞAR ‘ŞEKLEN’ DÖNÜYOR!

Teklif ile AKP’nin 2018 yılında kaldırdığı müsteşarlıklar, Adalet Bakanlığı’nda “şeklen” de olsa geri getiriliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Yasası’nda, Adalet Bakanlığı bakan yardımcısının Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun tabi üyesi olduğu belirtiliyor. Oysa, anayasada Adalet Bakanlığı müsteşarının Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun tabi üyesi olduğu hükmü bulunuyor. Anayasa Mahkemesi’nin “bakan yardımcısına” yönelik düzenlemeyi iptal etmesinin ardından “müsteşarlık” geri getiriliyor. “Torba teklif” ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Yasası’ndaki “Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı” ibareleri, “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” olarak değiştiriliyor. Ancak, teklifteki bir başka madde ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı’na verilen görevlerin bu kadro oluşturulup atama yapılıncaya kadar Adalet Bakanı’nın belirlediği bakan yardımcısı tarafından yerine getirileceği belirtiliyor.