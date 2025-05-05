Törende çirkin provokasyon: Özgür Özel’in saldırı sonrası ilk aradığı isim ortaya çıktı!

Dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uğradığı saldırı sonrası ilk olarak kızı İpek'i aradığı ortaya çıktı.

Törende çirkin provokasyon: Özgür Özel’in saldırı sonrası ilk aradığı isim ortaya çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 08:53

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası çıkışta tokatlı saldırı gerçekleştirildi.

Özel’e saldıran saldırgan gözaltına alındı.

Özgür Özel’in saldırı sonrası ilk aradığı isim ise ortaya çıktı. Ünlü yazar Saygı Öztürk, “Özgür Özel, saldırının hemen ardından ilk aradığı kızı oldu. Aradığında, İpek’in ağlaması baba olarak Özgür Bey’i çok üzdü, yaraladı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası çıkışta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir saldırgan tarafından tokatlı saldırı gerçekleşti. Olayın ardından saldırgan ekipler tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı sonrası yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı darp edilmesi ile ilgili soruşturma olup eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Özgür Özel #yumruklu saldırı

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