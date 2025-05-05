Örgütlü ve güdümlü bir saldırı, özel seçilmiş bir katil

05 Mayıs 2025 Pazartesi

Hayır, başka bir yönünü düşünmek istemiyorum bu saldırının. Olasılık olarak yaşadığımız siyasi gerilim ortamında, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasından ve ülke çapında sürdürülen büyük kitlesel protesto gösterilerine kadar yaşamakta olduğumuz önemli olaylar, bu saldırıyı olayların bir parçası kılıyor.

Sıradan, raslantısal bir parçası olmaktan çok, siyasi güdümlü bir saldırı olasılığını artırıyor.

Düşünün, bundan önce iktidara karşı özellikle mülteci konusunda ve ikinci barış görüşmelerinin havalarda uçuşmasına çok sert karşı çıkan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ cumhurbaşkanına hakaret (yaklaşık 5 yıla kadar) ve milleti birbirine kırdırma gibi (toplam 8 yıla yakın hapis istemi) suçlamalarla 21 Ocak’tan beri tutuklu ve iddianamesinin sadece hakaret bölümü hazırlandı ve üstelik dava sonuçlanmadan ileri bir tarihe ertelendi.

ÜMİT ÖZDAĞ İLE BAŞLADI

Bugün yüzde 4-5’lerde oyu olan bir siyasi parti liderini içeri atmak, Ümit Özdağ vesilesiyle tüm muhalif parti ve liderlerine, “Bakın başınıza neler gelebilir” uyarısı amacı taşıdığını bu köşede hatırlatmıştık.

Uyarı CHP liderine de yönelikti. Nitekim Ekrem Bey tutuklandı ve Özgür Özel’in ayakları altından CHP örgütünü çekip almak için kurultay iptalleri ve CHP’ye kayyum atamaları gündeme getirildi.

Bunun için her zaman kullanışlı siyasi salaklar-tetikçiler hazırda vardır, bulunur ve kurşun asker olarak cepheye sürülür.

Cumhurbaşkanının daha beş gün önce CHP’lilere yönelik siyaset girdabında daha kaç kişiyi telef vereceksiniz, açıklamasının üzerinde taze dumanlar tüterken Özgür Bey’e bu saldırı yapıldı.

Umarım CHP’liler bu saldırıyı sıradan, kızgın bir adamın tekil olayı olarak görmek aymazlığına düşmezler.

Kılıçdaroğlu’na da bu iktidar döneminde linç girişimi olmuştu. O zamanki katil suratlı kişi de taltif edilerek kısa sürede normal hayatına döndürülmüştü.

ÖZEL SEÇİLMİŞ KİŞİ

İki çocuğunu öldürmüş bir katil. Bir sürü zırva ifadeler veriyor veya verdiriliyor. 2004’te tutuklanmış, müebbet ceza almış ama 16 yıl sonra 2020’de serbest kalmış.

5 yılda ne haltlar yemiş, nasıl yaşamış, parasını kim vermiş, beslemiş, el altında tutmuş... Taksim’de bir apart otelde nasıl kalmış, saldırıdan bir gün önce mi giriş yapmış, törenin AKM’de olacağı ve Özel’in de katılacağı belliyken... AKM’ye yakın olduğu için mi oteli seçmiş, sonra 500 adım yürüyerek oradan hangi motivasyon ve görevle AKM’ye gitmiş ve Özel’in geçiş koridorunun tam önünde yerini tutmuş...

Adamın siyasi geçmişi nedir, herhangi bir düşüncesi var mı, Sırrı Süreyya hayranı mı, yoksa kendisine verilen görevi yerine getirmek için mi saflarda yerini aldı?

Sıradan savcılığın tüm bunları araştıracağını sanmayın.

Bir sıradan kızgın vatandaş diye serbest bırakılabilir, bir siyasi saik bulunamadı denerek... Bilmiyoruz.

Bu konu, çok ciddi geçmiş araştırmalarla ortaya çıkartılabilir, yani bir dedektiflik araştırması. Bunu birileri yapmalı.

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Hapishaneler bu tür kullanışlı adamlarla dolu yerler.

Bunlar gizli birtakım güçlerce daha hapishanedeyken mimlenir, seçilir, dışarı çıkartılır, kollanır, beslenir ve irili ufaklı görevler için kullanılır.

Bence, büyük olasılıkla seçilmiş bir katilin görevini başarıyla yerine getirdiği bir olayla karşı karşıyayız.