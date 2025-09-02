Trabzon'da CHP'den 'sahte diploma' protestosu: 'Bu ülkenin temeline dinamit koymaktan başka bir şey değil'

CHP'li gençler, Trabzon Kahramanmaraş Caddesi’nde açtıkları stantta, kamu kurumlarındaki bazı yetkililerin e-imzalarını çalarak sahte diploma üretilmesi skandalına tepki gösterdi.

CHP Trabzon Lise Örgütlenmeleri Halk- Lis üyesi gençler, açtıkları stantta vatandaşlara, Tıp Fakültesi, Gazetecilik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sosyoloji Fakültesi, Psikoloji Fakültesi gibi birçok fakülteye ait hazırlanan temsili diplomaları verdi.

Protestoya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da katılarak gençlere destek verdi.

"SAHTE BELGELERİN OLUŞTURDUĞU BİR DÜZENİ YAŞIYORUZ"

CHP Trabzon Halk- Lis Sorumlusu bir öğrenci, gençlerin emeğinin suistimal edildiğine tüm Türkiye'nin dikkatini çekmek için böyle bir protesto yaptıklarını belirterek, "Biz gençler çalışarak sınavlara girerek gece gündüz emek vererek uğraşıyoruz ama ne yazık ki bu uğraşlarımızın sonucunu değil, haksızlığın, adaletsizliğin, sahte belgelerin oluşturduğu bir düzeni yaşıyoruz. Bu, gençlerin vicdanını yaralayan bir durumdur. Biz halkçı liseliler olarak her zaman adaletin, liyakatin yanında olmaya devam edeceğiz çünkü bizler Atatürk'ün mirasçısı olan Türk gençleriyiz" diye konuştu.

"BUGÜN GÜNÜMÜZDE İNSANLAR SAHTE DİPLOMALARLA ÖNEMLİ MAKAMLARA GELİYOR"

Halk-Lis üyesi bir başka genç de şöyle konuştu:

"Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımız sınavlarla aldığımız diplomalarla işsiz kalan gençlerimiz için buradayız. Bakıyoruz bugün günümüzde insanlar sahte diplomalarla önemli makamlara geliyor. Ama alın teriyle, hakkıyla diploma alan gençlerimiz herhangi bir işe gelemeden işsiz kalıyor. Bizim burada amacımız, buna bir tepki göstererek, konuyu ülkemizin en önemli gündemlerinden biri haline getirmek."

"BU ÜLKENİN TEMELİNE DİNAMİT KOYMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, son zamanlarda ciddi bir sahte diploma furyası yaşandığını hatta devletin kademelerine de bu diplomalarla sızmış kişiler bulunduğunu söyledi.

Yıllardır billimsel eğitimden yana olduklarını, eğitimdeki aksaklıkları dile getirdiklerini aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Bilimsel eğitim olsun diyoruz. Herkes bu ülkede yaşayan bütün gençler, çocuklar, doğru eğitimden ve bilimsel eğitimden faydalansın istiyoruz ama çocuklarımızın, bu gördüğümüz gençlerin 20 yıl okuduktan sonra hayallerinin bir başkası tarafından sahte diplomayla çalınmasını bizler asla kabul edemeyiz ve bu ülkenin temeline dinamit koymaktan başka bir şey değildir.

Şimdi geçen günlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. Diplomayı iptal edenlerden birisi de neydi; sahte diplomayla orada yönetim kurulu üyesi olmuş bir kişi. Şimdi Allah aşkına, anasının ak sütü gibi helal diplomasını bir sahte diplomaya sahip olan kişi eğer iptal edebiliyorsa bu ülkede artık her şey bitmiş demek. Bu ülkenin nedenini erozyona uğradığını hem ahlaki yönden hem liyakat yönünden erozyona uğradığının da açık bir göstergesidir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu gençlerin geleceğini, hayallerini çalmaktır. Dolayısıyla bizler bunu asla kabul etmeyiz. Mücadelemiz bunlarla da sürecektir. Sadece siyasi anlamda değil, devletin kurumlarını ele yetiştiren kimler varsa sahte diploma olsun ya da liyakatsiz olsun hepsiyle mücadelemiz devam edecektir."