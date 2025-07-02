Trabzon'da CHP standına saldırı davası: Sanığın tutukluluğunun devamı kararlaştırılan dava 22 Temmuz'a ertelendi

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için yurt genelinde başlattığı imza kampanyası kapsamında Trabzon'da kurulan imza standındaki 2 kişiyi 3 Nisan 2025'te bıçakla yaralayan Bilal Gökalp'in yargılanmasına başlandı.

Trabzon 4.⁠ ⁠Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bilal Gökalp, müşteki Fikret Ayartepe ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Ortahisar Belediye başkan yardımcıları Cüneyt Zorlu ve Celal Akaç da takip etti.

Sanık Gökalp, kimlik tespitinin ardından yaptığı savunmasında, standın yakınından geçerken standdaki kadına "gürültü yaptıklarını" söylediğini ifade etti. Gökalp, şunları kaydetti:

"Demokrasi çatısı altında bu işin yürümesini istedim. Diyalog sonucunda herhangi bir küfür ve münakaşa olmadı. Beni darbetmeye çalıştılar. Bende de bir etkiye tepki oldu. Gözüme yumruk yedikten sonra kalabalık oldukları için kendimi korumak için bıçak çektim. Onlar beni darbettiği için bu olay büyüdü. O arbedede ağır tahrik altında bıçağı yaralanan şahsın ayağına doğru salladım. Kasten olayı gerçekleştirmedim. Arbede sonucu oldu. Söz konusu şahısların günlerce yaptığı eylemler beni tahrik etmiştir. Ağır tahrik altında eylemi gerçekleştirdim. Beraatimi talep ediyorum."

"İLK SALDIRAN SANIKTI"

Yaralanan Fikret Ayartepe ise beyanında olayın başlangıcına şahit olmadığını fakat ilk bağıranın sanık olduğunu anlattı.

Ayartepe, "Sanığın arkadaşlarımızın üzerine geldiğini gördüm. Sonra bıçak savurarak arkadaşımızın üzerine düştü. Bir anda dönüp standa saldırmaya başladı. Orada bir hengame meydana geldi. Herkese bıçak salladı. Ben bıçağı görüp arkasına dolandım. Arkasını dönüp göğüs bölgeme doğru bıçağı savurdu ancak ben geriye doğru hareket edince bacağıma geldi. Beni bıçakladıktan sonra ben geriye çekilerek kaçtım. Yoksa o hâlâ bana müdahale ediyordu. Sanığın 'Sizi öldüreceğim, sizi yaşatmayacağım' sözlerini işittim. 'Ben delikanlıyım' diyerek yaptığı hareketi savundu" beyanını verdi.

Müşteki Cihangir Demir ise “Sanıktan şikâyetçiyim. Davaya katılma talebim vardır. Olay sebebiyle montumda göğüs bölgesinde çizik oluştu. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. Ben elinden bıçağı almak isterken o bıçağı savurdu. Benim de göğüs hizama denk geldi” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Gökalp’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Temmuz'a erteledi.