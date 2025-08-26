Trabzon'da gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz'ın İstanbul'a getirilmesi için uçak bekleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 'mali operasyonda' yeni gelişmeler yaşandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz'ın bugün Trabzon'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Yılmaz'ın İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçuyla gözaltına alındığı belirtildi.

Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ve eşi Dilek İmamoğlu'nun da avukatlığını yapan Yılmaz'ın normal şartlarda bugün Trabzon'dan İstanbul'a sevk edilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmesi beklenirken uygun uçak bulunamaması sebebiyle sevk işlemlerinin yarına uzayabileceği aktarıldı.

DİĞER AVUKATI DA TUTUKLANMIŞTI

Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla 19 Haziran'da tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ifadeye çağırması üzerine Pehlivan adliyeye kendi gitmiş ve burada kendisine hakkında bir soruşturma açıldığı bildirilmişti. Pehlivan, aynı gün sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.