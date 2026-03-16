Trabzon’da Tarım Orman İl Müdürü yargıyı hiçe saydı: Müdürden yardımcısına yıldırma politikası

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan tarafından görevinden alınan eski İl Müdür Yardımcısı Y.S., açtığı davayı kazanarak görevine geri döndü. İddiaya göre Kaplan, mahkeme kararına karşın Y.S.’yi eski görevinde başlatmadı. Edinilen bilgilere göre, Y.S.’ye müdürlük bünyesinde farklı bir görev verilmek istendi. Bakanlık müfettişlerinin Trabzon’da yaptığı incelemeler sonucunda, bu durumun usule aykırı olduğu ve Y.S.’nin görevine başlanması gerektiği tespit edildi. Müfettişlerin uyarısı üzerine Y.S. göreve başlatıldı. Bu defa da makam odasında oturtulmadığı öne sürüldü. Y.S.’ye başka bir büroda masa verildiği ve “İmzaları sen atarsın, görevi ise benim görevlendirdiğim kişi yapacak” denildiği ileri sürüldü.

‘MOBBİNG VE KURUMSAL BASKI DÜZENİ’

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, iddialara yönelik Cumhuriyet’e konuştu. Kurt, “Trabzon’da yaşandığı iddia edilen bu olay, yalnızca bir idari tasarruf tartışması değildir; devlet yönetiminde hukukun üstünlüğü ile keyfi yönetim anlayışının çatışmasının somut bir örneğidir. Bir kamu yöneticisinin, mahkeme kararını hiçe sayarak görevden aldığı bir kamu görevlisini, dava kazanmasına rağmen fiilen çalıştırmaması; oda vermemesi, görev yaptırmaması, yetkilerini gasp etmesi açık bir mobbing ve kurumsal baskı düzenidir. Bununla da yetinmeyip, mesai arkadaşlarının bulunduğu ortamda azarlama, psikolojik baskı ve şiddet uygulamak kabul edilemez bir tabloyu ortaya koymaktadır” değerlendirmesini yaptı.

‘DEVLET YÖNETİMİ KEYFİLİKLE DEĞİL, HUKUKLA YÜRÜR’

“Devlet kurumları kimsenin şahsi mülkü değildir” diyen Kurt, “Hiçbir kamu yöneticisi devleti babasının çiftliği gibi yönetemez. Çalışan diğer kamu personellerine karşı keyfi uygulamalarla soruşturma açıp mobbing uygulayamaz. Devlet yönetimi keyfilikle değil hukukla yürür. Mahkeme kararlarının uygulanması bir tercih değil anayasal zorunluluktur. Bir kamu görevlisini mahkeme kararına rağmen fiilen görevden uzaklaştırmak, yetkilerini kullanmasını engellemek, itibarsızlaştırmak ve çalışma ortamında yalnızlaştırmak hem Devlet Memurları Kanunu’na hem de kamu yönetiminin temel ilkelerine açıkça aykırıdır” ifadelerini kullandı.

‘AĞIR BİR YÖNETİM KRİZİ’

Söz konusu durumun ‘ağır bir yönetim krizi’ olduğuna vurgu yapan Kurt, “Buradan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya açık çağrıda bulunuyoruz: Bu iddialar derhal ve şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Kamu gücünü kişisel tasarruf gibi kullanan hiçbir yönetici cezasız kalmamalıdır” diye konuştu. Kurt, sözlerini “Kamu çalışanlarının onurunu, hukukunu ve çalışma barışını hedef alan hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacağız. Devlet kurumlarını keyfi yönetim anlayışına teslim etmeyeceğiz. Hukuk dışı her uygulamanın karşısında olmaya devam edeceğiz. Çünkü devlet yönetiminde keyfiyet değil hukuk egemen olmalıdır” ifadeleriyle noktaladı.