Trabzon'da CHP standına saldıran şahıs tutuklandı!
Trabzon'da CHP Gençlik Kolları'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik imza kampanyası için kurduğu çadıra bıçakla saldıran B.K adlı şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde “Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük” sloganı ile düzenlenen imza kampanyası standında görevli bir partili bıçaklı saldırıya uğramıştı.
CHP'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre, B.K adlı şahıs bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kahramanmaraş Caddesi’nde CHP standına bıçakla saldıran B.K. adlı şahıs dün olaydan sonra gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, B.K bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ YARALANMIŞTI
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Trabzon'da başlatılan imza kampanyası devam ederken Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan CHP standında dün bıçaklı saldırı meydana gelmişti. Bir şahıs tarafından sözlü tartışmayla başlayan olay daha sonra bıçaklı saldırıya dönmüştü.
Çevredeki yurttaşlar bıçaklı saldırganı uzaklaştırmayınca tartışmaya devam eden şahıs elindeki bıçakla standı devirmiş ve 2003 doğumlu CHP Gençlik Kolları üyesi Fikret Ayartepe, bacağından bıçakla yaralanmıştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almıştı.
Saldırıya dair açıklama Trabzon Valiliği saldırganın üç ayrı suç kaydının bulunduğunu açıklamıştı.
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