TRT spikeri Işıl Açıkkar haber bülteninde 'patili annesiyim' dedi, hedef oldu

TRT 1 Ana Haber sunucu Işıl Açıkkar'ın, canlı yayında yaptığı Anneler Günü konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle sunucusu olduğu haber bülteninden alındığı iddia edildi.

Açıkkar, günün anlamı ve önemi nedeniyle yaptığı konuşmasında kullandığı "Ben de bir patili annesiyim" ifadeleri sosyal medyada iktidara yakın hesaplar tarafından hedef gösterildi.

Açıkkar'ın sunduğu haber bülteninden alındığı ön e sürüldü. İktidara yakın Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, Açıkkar için X'te yaptığı açıklamada, "Muhtemelen haber spikeri bundan sonra haber sunma yerine kendisine sunulan kafasına göre takılma seçeneğine göre hayatına devam edecektir" dedi.

AÇIKKAR NE DEDİ?

TRT spikeri Işıl Açıkkar, haber bülteni sunumu sırasında Anneler Günü'ne ilişkin konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı:

“…Çok isteyip de evlat sahibi olamayanların, bu yüreğinden taşan merhameti, sevgiyi bir çiçeğe veren, ağaca veren, patili canlara veren, kedisini köpeğini yüreği taşarak 'annem' diye bağrına basan, koruyucu anne olan, evlat edinen ve o çocuğa yine ‘annem’ diye seslenip bağrına basan, yüreği o şefkatle atan tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Allah henüz beni bir insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim.”