TRT’den seçim günü AKP reklamı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 07:02

Anneler Günü gerekçe gösterilen reklamlarda AKP’nin seçim dönemindeki söylemlerinde kullandığı TGC Anadolu Gemisi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, TOGG Fabrikası, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde görevli asker ve sivil personelin anneleri ile yaptıkları görüşmelere yer verildi.

Erdoğan için AKP’liler tarafından sıklıkla kullanılan “Sen hep doğru yerde durdun”, “Sen varsan hepimiz güvendeyiz” mesajları yer alan reklam filmi, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” logosu ile sona erdi.

‘YÖNETİM SUÇ İŞLEDİ’

Reklamın Yüksek Seçim Kurulu’nun 2023/127 sayılı “siyasi reklam” konusu kararına aykırı olduğunu söyleyen Keser, “Türkiye Yüzyılı bir partinin sloganı ve logosudur. Bu logoyla hazırlanan reklamın 12 Mayıs saat 24.00’ten sonra yayımlanması yasaktır. TRT yönetimi açık bir suç işlemiştir. RTÜK, 11 Mayıs günü, yayın yasaklarına uymayanlara, ‘en ağır yaptırımlar’ın uygulanacağı uyarısında bulundu. RTÜK’ün, seçim TRT’ye uygulayacağı en ağır yaptırımı hep birlikte göreceğiz” dedi.