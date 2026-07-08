Trump’ın ‘Brunson’ açıklamalarına ‘bağımsız yargı’ hatırlatması: ‘Yargının talimatla iş yaptığını tüm dünyaya ilan eden Trump’a…’

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Donald Trump, NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye ile ABD arasında geçmişte büyük krize neden olan Rahip Brunson olayını yeniden gündeme getirmiş ve şunları söylemişti:

"Biliyorsunuz bir Rahip Brunson olayı vardı. Travmatik bir olaydı. Uzun bir hapis cezası ile karşı karşıyaydı. Masum olduğunu düşünüyordum. Birçok kişi aradı, hiçbir ilerleme olmadı. Ben Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı."

Trump'ın bu sözlerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımladı.

Emir, şunları yazdı:

"Rahip Brunson'ı bir telefonla özel uçağa bindirip gönderen talimat ile bugün İmamoğlu'nu tutuklayan ve CHP’ye butlan getiren talimat aynı yerden geliyor. Yargının talimatla iş yaptığını tüm dünyaya ilan eden Trump’a kimseden tek kelime itiraz gelmiyor.

Yabancı bir devlet başkanı yargıya müdahale ettiğini söyleyince gururu okşananlar, biz gerçeği söyleyince anında 'bağımsız yargı' masalları anlatmaya başlıyor. Trump söyleyince sus pus olup vatandaşa karşı efelenmenin mantığı yok."

Rahip Brunson'ı bir telefonla özel uçağa bindirip gönderen talimat ile bugün İmamoğlu'nu tutuklayan ve CHP’ye butlan getiren talimat aynı yerden geliyor.



Yargının talimatla iş yaptığını tüm dünyaya ilan eden Trump’a kimseden tek kelime itiraz gelmiyor.



Yabancı bir devlet… https://t.co/NH0GMXG2aF — Murat Emir (@muratemirchp) July 7, 2026

RAHİP BRUNSON OLAYI NEDİR?

12 Ekim 2018'de Amerikalı papaz Andrew Brunson, teröre destek vermekle suçlandı ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Buna rağmen Brunson'ın ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmedildi ve hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından Brunson ABD'ye dönüş yaptı.

Ev hapsi kararından önce Trump sosyal medya üzerinden "ABD, harika bir Hristiyan, aile babası ve harika bir insan olan Rahip Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluluk hali sebebiyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Brunson çok acı çekiyor. Bu masum din adamı hemen serbest bırakılmalı" paylaşımını yapmıştı.