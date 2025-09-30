Trump'ın 'Gazze Planı'na Özgür Özel'den ilk yorum: Dikkat çeken 'Tony Blair' tepkisi!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın 21 maddelik Gazze barış planını açıkladı.

Trump basın toplantısında “Bugün barış için tarihi bir gün” dedi ve Netanyahu’ya ‘planı kabul ettiği’ için teşekkür etti.

Barış planıyla ilgili Suudi Arabistan, Ürdün, Türkiye, Mısır, Pakistan, Katar ve BAE liderleri dahil birçok ülkeyle öneriyi görüştüğünü söyledi. Avrupalı müttefiklerinin yanı sıra Arap ve Müslüman ülke liderlerine teşekkür etti.

Trump ayrıca Hamas’la anlaşmaya yanaşmazsa ABD’nin İsrail’e ‘Hamas tehdidini yok etme işini tamamlamak için tam destek vereceği’ni söyledi.

Bir barış anlaşmasının çok yakın olduğunu belirten Trump, planı Hamas da kabul ederse rehinelerin en geç 72 saatte serbest bırakılacağını, ölen rehinelerin naaşlarının derhal iade edileceğini aktardı.

Netanyahu ise toplantının sadece Gazze’deki savaşı sona erdirmek için değil, aynı zamanda Ortadoğu genelinde barışın zeminini hazırlamak için de kritik bir adım olduğunu söyledi.

Trump’ın 20 maddelik barış planına atıfla “Gazze’deki savaşı sona erdirme planınızı destekliyorum” dedi.

TRUMP: GAZZE SAVAŞININ SONU

20 maddelik ‘Trump: End of Gaza War’ başlıklı plana göre Gazze’yi geçici olarak apolitik ve teknokrat bir Filistinli komitenin yönetmesi öngörülüyor. Bu komiteyi ‘Barış Kurulu’ adında Trump’ın başkan olduğu bir kurul denetleyecek. Üyelerinden biri de eski Britanya Başbakanı Tony Blair olacak.

Ayrıca geçici olarak kurulacak ‘Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force – ISF)’ adlı oluşum Gazze’de güvenlikten sorumlu olacak. Plana göre İsrail Gazze’yi işgal ve ilhak etmeyecek.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK YORUM

Kamuoyunda tartışılan plana dair, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir yorum geldi.

Sosyal medyadan uzun bir açıklama yapan Özel, "Türkiye barışın korunması için sorumluluk almalıdır. Biz ana muhalefet partisi olarak bunu destekleriz. Filistin’de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir. Hem Hamas’ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı şahin isimlerin plana direnme, süreci zora sokmaya çalışma ihtimali var. Planın hayata geçmesi için Hamas’ın kabulü önemli. Yoksa, çatışmalar tekrar başlayabilir. Süreci dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Ö ZEL'DEN "TONY BLAIR" TEPK İ S İ

Plan kapsamında kurulacak kurulda Tony Blair isminin geçmesine tepki gösteren Özel, şöyle devam etti:

"ABD-İngiltere’nin, Filistinlilere sormadan hazırladığı, BM’nin görevini insani yardımların ulaştırılmasına indirgeyen, Gazze'nin başına Irak işgalini desteklemiş Tony Blair’i getirmeyi hedefleyen bu plana ilişkin yaklaşımımızı Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle özetleyebilirim:

'Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir.'"

CHP lideri Özel'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak

Filistin sorununu tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla her zaman sahiplendik.

Gazze’deki insanlık dramına en sert tepkiyi gösterdik.

Filistin’de her gün çocuklar ve kadınların da içinde olduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybediyor.

Tüm endişelerimizi muhafaza ederek Gazze’de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz.

Açıklanan planda bizim en başından beri hassasiyet gösterdiğimiz bazı hususların yer aldığını görüyoruz.

Gazze’nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek ve İsrail ordusunun geri çekilecek olmasını destekliyoruz.

İnsani yardıma izin verilecek olmasını, Filistinlilerin tehcire zorlanmayacak olmasını ve göçmek zorunda bırakılan Filistinlilere geri dönme imkanı sağlanmasını destekliyoruz.

Rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu buluyoruz.

Türkiye barışın korunması için sorumluluk almalıdır. Biz ana muhalefet partisi olarak bunu destekleriz. Filistin’de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir.

Hem Hamas’ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı şahin isimlerin plana direnme, süreci zora sokmaya çalışma ihtimali var.

Planın hayata geçmesi için Hamas’ın kabulü önemli. Yoksa, çatışmalar tekrar başlayabilir. Süreci dikkatle takip ediyoruz.

Tüm bunlarla birlikte,

Filistin sorununun çözümü için iki noktanın dikkate alınması gerektiğinin altını çizmeliyiz.

Filistin’in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir.

Ve bu sürecin, “İki Devletli Çözüm” talebine engel olmaması gerekir. Nihai çözümün ancak iki devletli bir yapıyla gerçekleşeceğini tekrar ediyor, bu konudaki Birleşmiş Milletler kararını hatırlatıyoruz.

ABD-İngiltere’nin, Filistinlilere sormadan hazırladığı, BM’nin görevini insani yardımların ulaştırılmasına indirgeyen, Gazze'nin başına Irak işgalini desteklemiş Tony Blair’i getirmeyi hedefleyen bu plana ilişkin yaklaşımımızı Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle özetleyebilirim:

'Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir.'"