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Trump'ın kalacağı otele Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı

Trump'ın kalacağı otele Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı

7.07.2026 21:55:00
Güncellenme:
İHA
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Trump'ın kalacağı otele Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin dış cephesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin yer aldığı fotoğraf yansıtıldı.
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36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Trump'ın zirve süresince konaklayacağı otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin dış cephesine Türk bayrağı, ABD bayrağı ve NATO bayrağının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın birlikte yer aldığı fotoğrafın yansıtıldığı görüldü.

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