Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası Erdoğan'dan mesaj: ‘Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum’

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, Trump'ı "çabası ve liderliği" nedeniyle takdir etti ve sürece katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan'ın X hesabından hem Türkçe hem İngilizce olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.

Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz."