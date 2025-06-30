'Truva atı' dedi, tek tek anlattı: Mahmut Tanal 'Kim bu Lütfü Savaş?' diye açıkladı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

Duruşma devam ederken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"AKP'NİN SIZDIRDIĞI BİR TRUVA ATI GİBİ DAVRANMAKTA"

X hesabından paylaşım yapan Tanal, CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında şunları yazdı:

"LÜTFÜ SAVAŞ ÜZERİNDEN CHP’YE KUMPAS..

Bugün CHP Kurultayı’nın iptali için açılan davada, Lütfü Savaş’ın avukatı çıktı, “Kurultay iptal edilsin, Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılsın” dedi.

Kim bu Lütfü Savaş?

Bir dönem AKP’den belediye başkanlığı yaptı.

Ardından CHP rozeti taktı.

Hatay’da iki kez aday gösterildi.

2024 seçiminde büyük tepkiye rağmen yine aday yapıldı ve seçimi kaybetti!

Şimdi ne yapıyor?

CHP’ye karşı dava açtırıyor.

Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyor.

Ama dava açan kişi içten, özden ve samimi CHP değil…

Bu açık bir operasyondur.

Bu, AKP’nin sızdırdığı bir truva atı gibi davranmaktır.

Bu, yenilgiyi hazmedemeyip CHP’ye ihanet etmektir.

Lütfü Savaş’ın bu çıkışı, yalnızca CHP’ye değil, demokrasiye, halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına saldırıdır.

Bu partiyi senin gibi şahsi ikbali için şekil değiştirenler değil, bedel ödeyenler inşa etti.

CHP, Lütfü Savaş gibi siyasi kimliği belirsiz siyaset figürlerinin manevra alanı değildir.

CHP, AKP’nin oyun planlarına figüran olacak bir yapı hiç değildir.

Yargıdan medet uman bu isimler bilsin ki:

Kurultay’ı halk yaptı, iptal edemezsiniz.

Özgür Özel’i delegeler seçti, görevden alamazsınız."