TSK’nin emekli askerleri kamu kadrolarına atama bekliyor

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) uzun yıllar hizmet etmiş, vatan savunmasında canlarını hiçe sayarak görev yapmış olan uzman çavuşlar ve sözleşmeli erler ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Yıllardır kazandıkları haklar olmalarına rağmen, kamu kurumlarına memur olarak atanamıyor olmaları da büyük bir adaletsizlik olarak değerlendiriliyor. Atama bekleyen binlerce asker, hak ettikleri memur kadrolarına atanmak istiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve Sözleşmeli Erler ve Erbaşlar Platformu Başkanı Ferit Körlü, konuyla ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin, hem görev süreleri boyunca hem de görev sonrası çeşitli sorunlarla karşılaştıyor” ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, uzman erbaşların ve sözleşmeli erlerin yaşadığı sıkıntıları gidermek için bir dizi öneride bulundu:

Garnizon dışına görevlendirilmelerin sıralı hizmet süresinden sayılması konusu başta uzman erbaşlar olmak üzere tekrar düzenlenmeli, Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği Uzman erbaşların da dahil edilmesi suretiyle güncellenmeli ve uzman erbaşların atamaları yönetmelik düzeyinde subay ve astsubaylara benzer kurallara tabi kılınmalıdır.

Yetişmiş insan gücünün muhafaza edilmesi adına, “Sınıfı görevi yapamaz” raporu alan uzman erbaşların sözleşmelerinin feshedilerek ilişiklerin kesilmeleri yerine başka bir sınıfta istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.

Görev sürelerini tamamlayarak TSK’den ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kanun gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerine ilişkin alt düzenleyici işlemler derhal etkili olarak uygulanmalı, hizmet sürelerini tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanmalıdır.

Dış kaynaktan uzman erbaş alımı yerine, uzman erbaş ihtiyacı sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanmalıdır.

4 BİN SÖZLEŞMELİ ER

Sözleşmeli Erler ve Erbaşlar Platformu Başkanı Ferit Körlü ise 6191 sayılı kanun kapsamında kurulan sözleşmeli erlerin, 12 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanı kararnamesi ile memur kadrolarına atanabileceklerine dair bir yönetmelik çıktığını belirterek “Yalnızca 180 kişinin atamasının yapılabildi şu anda 4000 civarında sözleşmeli er hâlâ kamu kurumlarında görev almak için atama bekliyor” dedi.

Ferit Körlü, bu durumun sözleşmeli erlerin aile bütünlüklerinde bozulmalara yol açtığını ve ciddi ekonomik sıkıntılar oluşturduğunu ifade etti. Bu sorunların çözülmemesi halinde, sözleşmeli erlerin yaşam standartlarının daha da zorlaşacağına dikkat çekti.