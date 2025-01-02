TTK’yi adım adım batırıyorlar

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

Sayıştay’ın Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü denetim raporuna göre iş zorluğu nedeniyle emekliliği gelen işçiler hemen emekli oluyor. Kömür kazı faaliyetlerinin yapıldığı ayaklarda yeterli sayıda işçi yok. Ocaklarda konsantrasyona gidilemediği, bu durumun da başta iş güvenliği olmak üzere üretim ve işgücü verimliliğini olumsuz etkilediği belirtildi.

TTK’de 2022’de 7 bin 336 olan işçi sayısı 2023’te 7 bin 55’e düştü. 280 işçi azaldı. 2023’te 397 işçi emekli oldu. Üretime direkt katkısı bulunan pano ayak üretim işçi sayısı yüzde 13 oranında 279 kişi azaldı. Sayıştay raporuna göre, 2009-2023 yılları arasında emeklilik ve diğer nedenlerle 8 bin 853 işçi kurumdan ayrıldı. Bu süreçte, 2023 yılı dahil 1073 nitelikli işçi alınabildi. Kurumun ek atama talepleri kabul edilmedi. Rapora göre, 10 bin 750 işçilik norm kadroya göre kurumda toplam 3 bin 695 işçi açığı var.

Ürünlerin satışından sağlanan hasılatın işçi ücretlerini dahi karşılamadığı, birim üretim maliyetlerinin düşürülemediği, yıllardır müessese faaliyetlerinin zararla sonuçlandığı ve dönem zararlarının azaltılamadığı, bunların asıl sebebinin gerek metalürjik kömür üretim miktarlarının gerekse işgücü verimliliklerinin artırılamaması olduğu vurgulandı.