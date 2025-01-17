TÜBİTAK araştırmasına göre kadınlar en çok haksız tahrik ve iyi hal uygulamasını eleştiriyor

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz Meclis’teki kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili komisyonda yaptığı sunumda, TÜBİTAK’ın yaptığı araştırmaya göre kadınların en çok haksız tahrik ve iyi hal uygulamalarını eleştirdiğini belirtti. Gençöz; kadınların bunları “kadına şiddet sürecini devam ettiren faktör” olarak gördüğünü söyledi.

Prof. Dr. Tülin Gençöz, önceki gün Meclis’teki kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili komisyonda sunum yaptı. Burada TÜBİTAK’ın yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Gençöz, kadınların şiddete karşı yasal yaptırımlardan ve düzenlemelerden ne kadar haberdar olduklarının ölçüldüğünü söyledi. Buna göre kadınlar en çok KADES uygulamasının farkında olduklarını ve kullandıklarını belirtiyor. Aynı zamanda uzaklaştırma kararlarının farkında olduklarını ve ücretsiz avukat hakları olduğunu bildiklerini aktarıyorlar. Kadınların en çok eleştiri verdiği konu ise haksız tahrik ve iyi hal uygulamaları.

Gençgöz’ün anlattığına göre; kadınlar haksız tahrik ve iyi hâl uygulamalarının “kadına şiddet sürecini devam ettiren faktörler” olduğunu düşünüyor.

ÜCRET POLİTİKALARI

Öte yandan; Gençöz sunumunda her türlü şiddete karşı kadınların ekonomik bağımsızlığının önemine dikkat çekti. “Düzgün bir işte çalışan, kendi geliri olan kadının kendini daha iyi ifade edebildiğini görüyoruz” diyen Gençöz, buna bağlı olarak ücret politikalarının önemine vurgu yaptı. Kadın ve erkekler arasında sadece cinsiyete bağlı olan bir ücret farkı olmaması gerektiğini söyleyen Gençöz, “Aynı görevi işleten kadın ve erkeğin aynı ücreti almasına yönelik çalışmalarda artırılabilir” ifadelerini kullandı.