TÜBİTAK’ın desteğiyle krizin çocuklara etkisi araştırıldı

Yayınlanma: 29.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.12.2024 - 04:00

Ekonomik krizin, eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirip çocukların psikolojisini etkilediği belirlendi. Yapılan araştırma çocukların dörtte üçünün ekonomik kaygılar yaşadığını, yüzde 11’inin haftada 8-11 saat çalışmak zorunda kaldığını ortaya koydu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) tarafından TÜBİTAK desteğiyle yürütülen “Krizler çağında çocuk olmak: Türkiye’de pandemi sonrasında çocukların iyi olma halini yeniden düşünmek” başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı.

‘GÖZ ARDI EDİLMEMELİ’

Sonuçları değerlendiren proje koordinatörü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, “Sosyoekonomik farkları aşan bir kaygı hali var. Çocuklar bu farkları kriz değil, kaygı, korku ve mutsuzluk olarak ifade ediyor” dedi. Prof. Dr. Emre Erdoğan ise sosyoekonomik eşitsizlik ve çocukların yaşam koşullarının, eğitim fırsatlarını derinden etkilediğine işaret etti. Erdoğan, “Daha iyi eğitime ve sosyoekonomik statüye sahip ebeveynlerle büyüyen çocuklar daha korunaklı bir yaşama sahip oluyorlar. Bunu mutluluklarında da görebiliyoruz. Daha mutlular, olanakları daha fazla, daha fazla dayanışıyorlar, sözleri daha fazla dinleniyor. Ve bu eşitsizlik. Bu korunaksızlığı ve adaletsizliği görmeli, çocuklara eşit eğitim ve yaşam olanakları sunmak için çözümler üretmeliyiz” değerlendirmesini yaptı. 29 ilde 1500 aile ile yapılan anket çalışmasının yanı sıra Şanlıurfa ve İstanbul’da gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler ve “odak grup” çalışmalarıyla da desteklenen araştırmanın bulguları şöyle:

KAYGI DÜZEYİ YÜKSEK