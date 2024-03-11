Tugay’dan Erdoğan’a: İzmir hükümet tarafından kenara itiliyor

Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:46

Güncelleme: 11.03.2024 - 09:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin belediye başkanlarına oy istemek için İzmir’de düzenlediği mitingde İzmir Büyükşehir Bbelediyesi’ne ve CHP’li belediyelere yüklenmesine CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Tugay, “Cumhurbaşkanı’nın bugün İzmir mitinginde söyledikleri biz İzmirlilere bazı soruları sorma hakkı doğurdu diye düşünüyorum. Geçenlerde meydanlarda bize oy vermezseniz yatırımları alamazsınız diyordu, baktılar ki bu pek tutmadı, şimdi de İzmir’e 21 yılda 449 milyar liralık yatırım yaptıklarını söylüyor. Merak ediyorum, bu rakama Halkapınar-Otogar Metro hattı için ayırdıkları 3 bin TL bütçe dahil mi? Evet, tam 3 bin TL ayrıldı bu metro hattı için… İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük ekonomisi, sadece 2022 yılında 267 milyar lira vergi ödedi. Bunun karşılığında yine merkezi hükümet tarafından kenara itildi, itilmeye de devam ediyor. İzmir halkına bunu reva görenler şimdi çıkmışlar, hizmeti biz getireceğiz diyorlar” diye konuştu.

Tugay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi 10 yıllık bir proje, niye bitirmiyorsunuz?

Halkapınar-Otogar Metro hattı 15 yıldan beri konuşuluyor, 3.000 TL bütçe ile mi bu projeyi bitireceksiniz?

İzmir’de açılmış 1 metre bile metro yapmadan hangi hizmeti getireceğinizi söylüyorsunuz?

İZBAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Hükümet’in ortak projesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm yatırımı üstlendi. Hükümet sadece demiryolu hattını tahsis etti ve sinyalizasyonu yaptı.

CHP'nin belediyecilik anlayışını öven Tugay, "Sosyal demokrat belediyecilik bundan önce de öz kaynaklarıyla şehrimiz için en iyisini yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. İzmir’i bir rant şehri olarak görenlere karşı halkçı belediyeciliğimizi bu dönem çok daha güçlü bir şekilde yapacağımızı hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.