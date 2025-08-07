TÜGVA'nın stadyumdaki 'tekbirli, dualı' etkinliğinin ardından... Bilal Erdoğan'dan 'Filistin' yürüyüşüne destek: Siyasete mi hazırlanıyor?

İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 9 Ağustos Cumartesi akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya’ya fenerlerle yapacakları yürüyüşe katılım çağrısında bulundu.

Açıklamanın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yürüyüşün önemine dikkati çekerek, "Cumartesi akşamı, akşam namazından sonra Beyazıt Camisi'nden çıkıp Beyazıt Meydanı'nda toplanmayı, daha sonra buradan Ayasofya'ya elimizde fenerlerle yürümeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var” diye konuştu.

Oğul Erdoğan, İsrail’e yönelik boykot çağrısını da yineleyerek “Allah Filistinli kardeşlerimize güç, kuvvet versin. Bu soykırımın faillerini de kahretsin” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bazı hesapların kapatıldığını, insani ve vicdani içeriklerin sansürlendiğini aktaran Erdoğan “Aksi takdirde sermaye gücünün kamuoyunu yönetmeye, toplumları manipüle etmeye, insanlığın masum sesini bastırmaya yönelik hareket etmeye devam etmesi kaçınılmaz” dedi.

Öte yandan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) iktidar desteğiyle organize ettiği yaz okullarının final etkinliği 1 Ağustos'ta İstanbul'daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenmişti.

Söz konusu etkinlikte, programın 'onur konuğu' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuş ve etkinlikte küçük çocuklara sahneye çıkartılarak dini ritüeller yaptırılmış, kitlesel şekilde tekbirler getirilmişti.

Tüm bunlarla beraber, Bilal Erdoğan’ın son zamanlarda göz önüne çıkması siyasete mi hazırlanıyor sorusunu gündeme getirdi.