TÜİK’e göre kadınlar güvende!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, önceki gün TÜİK temsilcilerini dinledi. TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, kadınların yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken güvende hissetme oranının son yıllarda arttığını iddia etti. Aytaç, “Bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumu: 2004’te kadınların yüzde 37’si kendini güvende hissederken bu oran 2023’e gelindiğinde yüzde 56’ya çıkmış. Gece evinde yalnızken kendini güvende hissetme durumunda ise oran 83’ün üzerine çıkmış durumda” dedi. CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, “Bundan emin misiniz ya da bu araştırma nerede yapıldı?” sorusunu yöneltti.

TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin, “Ölçüm değişkenlerimizde bir farklılık olmadığı için kendi içerisinde tutarlılığı olan bir seri. Yirmi yılda -ne mutlu ki- kadınlarımızın yüzde 37’si gece dışarıda güvende hissederken bu yüzde 57’ye gelmiş” dedi. Ersever’in “Veriler ters orantılı” diye itiraz etmesi üzerine AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, “Ama cinayetler azalmış. Yani TÜİK’in verilerine göre düşmüş” savunmasını yaptı.