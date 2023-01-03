TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine siyasilerden tepki: 'Milyonların hakkını yedi, emeğini çaldı'

03 Ocak 2023 Salı, 11:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,18 arttı. Bu artışa rağmen kasımda yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye geriledi. Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı yüzde 137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38.57 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere CHP'li milletvekilleri sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Twitter'dan paylaştığı mesajında,"Halkın enflasyonuyla iktidarın baz etkili enflasyonu arasında uçurum var, enflasyon kağıt üzerinde düşerken zam yağmuru devam ediyor. Mevcut tabloda memur ve emekliye yapılacak zam, refah payı ile yüzde 60'ın altında olamaz" dedi.

Halkın enflasyonuyla iktidarın baz etkili enflasyonu arasında uçurum var, #enflasyon kağıt üzerinde düşerken #zam yağmuru devam ediyor. Mevcut tabloda memur ve emekliye yapılacak zam, refah payı ile yüzde 60'ın altında olamaz. — Erdoğan Toprak (@EToprakCHP) January 3, 2023

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi Twitter'dan şunları kaydetti:

"Memur ve emeklinin hakkı nasıl gasp edilir isimli yeni oyun, TÜİK sahnesinde bizlerle!

Enflasyon yıllık olarak yüde 64,27 arttı. (TÜİK)

Enflasyon yıllık olarak yüzde 137,55 arttı. (ENAG)"

Memur ve emeklinin hakkı nasıl gasp edilir isimli yeni oyun, TÜİK sahnesinde bizlerle!#Enflasyon yıllık olarak %64,27 arttı. (#TÜİK)#Enflasyon yıllık olarak %137,55 arttı. (#ENAG) — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) January 3, 2023

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir paylaşımında, "Memur ve emeklinin maaşını da etkileyecek yıllık enflasyon; TÜİK'e göre yüzde 64, ENAG'a göre yüzde 137. TÜİK, Saray'ın isteğine göre açıklama yaptı ve yine milyonlarca kişinin hakkını yedi; emeğini çaldı. Yalan ve talan üzerine kurdukları bu iktidar gidecek, Milletin İktidarı gelecek" ifdelerini kullandı.

Memur ve emeklinin maaşını da etkileyecek yıllık #enflasyon;#TÜİK'e göre %64#ENAG'a göre %137



TÜİK, sarayın isteğine göre açıklama yaptı ve yine milyonlarca kişinin hakkını yedi; emeğini çaldı.



Yalan ve talan üzerine kurdukları bu iktidar gidecek, Milletin İktidarı gelecek. — Murat Emir (@muratemirchp) January 3, 2023

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "TÜİK'in enflasyonu ile memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 16,4, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15,4 arttı. Milyonların hakkını yediniz, emeğini çaldınız, haram zıkkım olsun" diye konuştu.