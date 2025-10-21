Tülay Hatimoğulları: İmamoğlu ve tüm seçilmişler derhal serbest bırakılmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı sürece ilişkin konuşan Hatimoğulları, "Tarihi bir fırsatımız var. Herkesin görev ve sorumlulukları belli aslında. Somut adımlar evresine ivedilikle girmeli, adımlar atılmalı. Toplumsallaşmayan barış sonuç alamaz. Hepimize görev ve sorumluluk düşmektedir. Komisyonun önümüzdeki süreçte somut adımlara yoğunlaşması, tekil, özgül ve bütüncül geçiş yasalarının çerçevesinin bir an önce çizilmesi ve 2026 yılı bütçesi Genel Kurul’a gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması, güven artırıcı ve ön açıcı olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretine değinen Hatimoğulları, "Numan Kurtulmuş bir ziyaret gerçekleştirildi. Kürtçe paylaşım yapıldı. Önemlidir, anlamlıdır. Meclis Kürtçe paylaşım yapınca ülke bölündü mü? Hayır, tam tersi. Anadillerine saygı gösterilmiş oluyor. Ez cümle bütün farklı hakların ve inançların bütünleştiği bir birliktelik oluşuyor. Ama ırkçılıktan siyaset devşirenler bu adımları istemezler. Adım atılmadıkça süreç karşıtları, savaş siyasetinden nemalananlar cesaretleniyor. Bunlar savaş siyaseti yapanlar. Barış onların tüm varlık nedenlerini ortadan kaldırıyor. Onlar İstanbul’da Kürt ve Türk işçilerin birlikte ekmek mücadelesi vermesinden korkuyorlar. Süreç karşıtlarının tahriklerine gelmeyeceğiz, enerjimizi barış inşasına harcayacağız" diye konuştu.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ 1 SAAT DAHİ İÇERİDE KALMAMALI"

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ettiklerini belirten Hatimoğulları, "Öncelikle şunu belirtmeliyim; sağlıkları, moralleri çok yüksek. Barışa olan umutları çok yüksek. Hem sizlere, hem bütün Türkiye halklarına selam ve sevgilerini iletiyorlar" dedi.

"Bu sürecin adı barışsa gerekli adımlar atılmalı" diyen Hatimoğulları, "Yasal düzenlemeler yapılmalı. Barış tek tarafın adımlarıyla inşa edilemez. Devlet ve iktidar somut adımlar atmalı. Bunlar cezaevinde kimi ziyaret ettiysek ve maphus aileleri ile yakınlarının bizlere görüş ve önerileri çerçevesinde bizlere ulaşmış olan görüşlerin özeti. Kobani Kumpas Davası için ceza verilen sevgili Selahattin Demirtaş için AİHM üçüncü kez ihlal kararı verdi. Bu karara göre Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani Kumpas Davası'nda tutuklu bulunan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bir saat dahi içeride kalmamalılar. Ortada çok önemli bir karar var. Biz bir an önce bu kararın hayata geçmesinin önemini vurguluyoruz. Arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır" diye konuştu.

"İMAMOĞLU VE SEÇİLMİŞLER BU ŞEKİLDE YARGILANAMAZ"

Dün yayımlanan 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"CHP'li belediyelere yönelik operasyonların siyasi saikle yapıldığının altını defalarca çizdik. Bir kez daha ifade ediyoruz; Ekrem İmamoğlu ve tüm seçilmişler bu şekilde yargılanamaz. Derhal serbest bırakılmalı. Tutuksuz bir şekilde yargılanmaları pekala devam edilebilir. Serbest bırakılarak görevlerinin iadesi sağlanmalıdır."