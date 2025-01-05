Tülay Hatimoğulları: 'İmralı'daki görüşme yetmez'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 18:51

Güncelleme: 05.01.2025 - 18:51

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Diyarbakır’da halkla buluşma programı gerçekleştirildi.

Programa Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları katıldı.

Programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti'nin İmralı'ya yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları şöyle konuştu:

"DEVLET AKLINA SESLENMEK İSTİYORUZ"

"Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir. Bir noktanın daha altını çizeceğim. Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmayalım. 'Nasılsa işler hal oluyor barış oluyor' deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmemeliyiz. Bugün İmralı kapıları açıldıysa siz değerli halkımızın verdiği mücadele sayesindedir."

"BETERİN BETERİ

Hatimoğulları, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Rejim değiştikten sonra ne yazık ki bir demokrasi gelmedi. Beterin beterini yaşıyoruz şu anda. Başta Kuzey ve Doğu Suriye, Rojava toprakları Türkiye imalatı olan Suriye Milli Ordusu ve onların beslemesi çeteler tarafından birçok operasyona maruz kalıyor. Şimdi, Kobani düştü düşecek diyenlerin iştahı bir kez daha kabardı. Kobani’yi de düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Kobani halkı IŞİD’in barbarlığına karşı geçmişte nasıl mücadele ettiyse şimdi de mücadele ediyor. Kobani düşmedi, düşmeyecek bu da onu düşürmek isteyenlere ders olsun.

Suriye’de Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen operasyonların yanı sıra oradaki Alevilere, Hıristiyanlara, Dürzilere çok ciddi katliamlar gerçekleşiyor. Bütün dünyaya Diyarbakır’dan sesleniyoruz, oradaki katliamları durdurmak için derhal harekete geçilmelidir. Özellikle Rojava’da kurulan statünün resmiyete kavuşturulması için mücadelemizi daha çok yükseltmeliyiz. Biz biliyoruz ki, Suriye’deki tek çare Kürt halkı başta olmak üzere orada yaşayan halkların temsiliyetini sağlamak üzere demokratik bir Suriye’nin inşası dışından başka bir seçenek yoktur."