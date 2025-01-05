'Bu süreci baltalayacağız' demişti: Ümit Özdağ ilk mitingini açıkladı

Yayınlanma: 05.01.2025 - 15:18

Güncelleme: 05.01.2025 - 15:18

Bolu’ya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir restoranda yapılan kahvaltı programı sonrası, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'Öcalan' açıklamaları sonrası başlayan sürece karşı olduklarını belirten Özdağ, terör örgütünün silahları gömüp, saldırıları sonlandırmayacağını öne sürdü Özdağ, “Türk kamuoyuna şu mesaj verilmek isteniyor; ‘Abdullah Öcalan çıkacak ve affedilecek, affı karşılığında PKK’ya silahı gömün diyecek ve PKK da terör eylemlerini sona erdirecek ve gömecek.’ Bu büyük bir yalan. Dünya tarihi boyunca, hiçbir terör örgütü bu şekilde silahlarını gömüp, teröre son vermez. Keşke verseydi ama bu mümkün değil” diye konuştu.

Ümit Özdağ, “Mehmetçik katillerinin affa uğramaması, teröristlerin serbest kalmaması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin terör örgütü önünde diz çökmemesi, teröristlerin şartlarının kabul edilmemesi için de artık meydanlara çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz ve ilk mitingimizi 9 Ocak Perşembe günü Karaman’da gerçekleştireceğiz. Bu süreci baltalayacağız. Sonra Anadolu’nun değişik yerlerinde ‘Mehmetçik katillerine af yok’ mitinglerini kararlılıkla sürdürmeye davam edeceğiz. Sadece illerde değil ilçelerde de miting yapacağız. Söylemiştik, parlamentoda değiliz ama bütün Türkiye’yi parlamentoya çeviririz diye” ifadelerini kullandı.

"BİZ SÜRECİN KENDİSİNE KARŞIYIZ"

Özdağ, “Sürecin şu noktasına, bu noktasına değil, biz sürecin kendisine karşıyız ve açıkça da söyledik, bu süreci baltalayacağız diye. Çünkü bu süreç Türk milletinin yüzünü kızartacak, Türk Devleti’nin onurunu kıracak bir süreçtir. Daha önce de birinci müzakere döneminde çokbilmiş bir şekilde, her şeyi doğru yapıyoruz diye yola çıktılar. Sonuç 744 tane jandarma ve özel harekat mensubu kardeşimiz hendek çatışmalarında şehit oldu” dedi.