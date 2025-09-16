Tülay Hatimoğulları'ndan 'Mahsa Amini' paylaşımı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin ölümünün üçüncü yıl dönümünde, "3 yıl önce İran'da ahlak polisleri tarafından katledilen Mahsa Amini'yi saygıyla anıyorum" dedi.

"SELAM OLSUN ÖZGÜRLÜK ÇIĞLIĞINI TÜM DÜNYADA HAYKIRAN KADINLARA"

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 yıl önce İran’da ahlak polisleri tarafından katledilen Jîna Emînî’yi saygıyla anıyorum. Molla rejimine karşı Jîna’nın saç telinden başlayan direniş sınırları aştı, tüm dünyaya dalga dalga yayıldı. Bir kez daha selam olsun özgürlük çığlığını tüm dünyada haykıran kadınlara… Selam olsun Jin Jiyan Azadî isyanını tüm dünyaya duyuran direnişe…" ifadesini kullandı.