Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan bayram mesajı: 'Bayramın herkese barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini temenni ediyoruz'

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Mesajda, dünya ve Türkiye ölçeğinde yaşanan kritik sürece dikkat çekilerek, bayramların toplumsal barış ve dostluk üzerindeki birleştirici gücü vurgulandı.

Bayramların iyiliğe ve barışa kapı açan değerli zamanlar olduğunu belirten Hatimoğulları ve Bakırhan, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya, Ortadoğu ve Türkiye’de tarihi kırılmaların yaşandığı bu dönem, bayramın barış, kardeşlik, eşitlik ve adalet dolu mesajlarına en fazla sarılmamız gereken dönemdir. Ramazan Bayramı ile Newroz’un kesiştiği bu çifte bayram günlerinin ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için ölümlerin değil yaşamın, hukuksuzluğun değil hakkın, çatışmanın değil barışın günleri olmasını diliyoruz.

Bizler; farklı kimlikte, inançta ve kültürde insanlar olarak bir arada eşit, adil, özgür ve demokratik bir yaşama kavuşacağımıza inanıyoruz. Bunu gerçekleştirmenin yolu Türkiye için Demokratik Cumhuriyeti, bölge için Demokratik Ortadoğu’yu inşa etmekten geçer. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde atılacak müşterek adımlarla barışa daha fazla yaklaşacağımıza inanıyor; bu inançla 86 milyon yurttaşımızın Ramazan Bayramını kutluyoruz. Bayramın herkese barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini temenni ediyoruz."