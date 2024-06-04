“Tüm toplumu kapsayacak bir dezenformasyon yasası”

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:36

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:36

Adalet Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 9. Yargı Paketi taslağında yer alan ‘etki ajanlığı suçu’ maddesine ilişkin CHP İzmir İl Örgütü basın açıklaması gerçekleştirdi. Yasa tasarıyla ‘suç uydurulmaya’ çalışıldığını belirten CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Aydın taslağı “Dezenformasyon yasasının tüm toplumu kapsayacak ileri aşaması. Demokratik sistemin sıfır noktası hedef alınıyor” şeklinde değerlendirdi.

"İKTİDAR İSTEDİĞİ GİBİ EĞİP BÜKEBİLİR"

Murat Aydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu konu önümüzdeki süreçte özellikle basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü bakımından ve toplumsal siyasal muhalefetin baskı altına alınması bakımından önem arz edecektir. O yüzden en baştan tavrımızı göstermemiz gerekiyor. Yeni bir suç oluşturuluyor; etki ajanlığı suçu. Bu girişim ifade özgürlüğü, demokratik muhalefeti bastırmak için yapılmış bir suç uydurma girişimidir. Yapılan açıkça bir suç uydurmadır. Hukuk eliyle yargıya araç kılarak toplumu ve basını baskı altına alma girişimidir. Türk Ceza Kanunu'na eklenmesi ön görülen madde hukuki güvencelerden yoksun, muğlak, siyasi iktidarın istediği gibi eğip bükebileceği ifadeler taşıyor.”

“ANKETLER BİLE SUÇ SAYILABİLİR”

Bu yasa tasarısıyla iktidarın hoşuna gitmeyen her çalışmayı, her araştırmayı ajanlıkla suçlayabileceğini belirten Aydın “Basit bir kamuoyu araştırması dahi yabancı ülkelerin çıkarına araştırma olarak tanımlanabilecek ve suç sayılabilecektir. Yapılacak seçimlerde iktidar partisinin geride olduğunu gösteren kamuoyu araştırmaları, anketler bile bu madde kapsamında soruşturma konusu yapılabilecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜM TOPLUM HEDEF ALINIYOR”

Açıklamanın ardından basın emekçilerinin sorularını yanıtlayan Aydın, Cumhuriyet’in “Benzer bir durum medya üzerinde ‘dezenformasyon yasası’ ile uygulamaya konmuştu. ‘Etki ajanlığı suçu’ tasarısı ile ‘dezenformasyon yasası’ arasında bir ilişki kurulabilir mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Etki ajanlığı suçu tasarısının, dezenformasyon yasasının bir ileri aşaması olduğunu söyleyebiliriz. Bunun daha kötü olmasının nedeni şu; bütün toplumu kapsayacak, bütün toplumun düşünce açıklamalarına yönelik bir cezalandırma yöntemi. Demokratik sistemin sıfır noktası hedef alınıyor.”