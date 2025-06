Tüm Yerel-Sen'den Yavaş'a açık destek: 'Ülkemizin geleceğinden yana tavır aldı'

CHP'deki kurultay davası tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "30 Haziran’daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür. Ülkemizin sorunlarını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözebilir ve bu memleketin CHP’ye ihtiyacı var. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

'HALK İNSANI OLMANIN İFADESİ'

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Yavaş'ın yaptığı açıklamalara, "Sosyal adaletin, emeğin, halkçı belediyeciliğin ve halk insanı olmanın samimi bir ifadesidir" sözleriyle destek çıktı. "Ekonomik krizin derinleştiği, alım gücünün her geçen gün eridiği, hukukun iktidar baskısıyla şekillendiği, toplumsal muhalefetin baskılandığı bu dönemde, yurttaşların sesi olmak, onların ihtiyaçlarını gözeten bir sorumluluk anlayışıyla konuşmak, biz emek örgütleri için büyük bir umut kaynağıdır" diyen Dede, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın, halkın sofrasını küçülten ve umudu köreltmeye yemin etmiş bu adaletsiz düzeni eleştirmesi ve ülkemizin geleceğinden yana tavır alması, sosyal demokrasinin temel ilkeleriyle birebir örtüşmektedir. Belediyecilik anlayışını sadece asfalt ve beton üzerinden değil; yaşanılır bir ülkeye duyulan özlem, sosyal adalet, eşit hizmet ve halkçı ekonomi üzerinden inşa eden bir yaklaşımın sözcüsü olması, biz Tüm Yerel-Sen Sendikası için büyük bir kazanımdır" dedi.

'CHP BİRLEŞTİRİCİ GÜÇTÜR'

Dede, son olarak şunları söyledi: "Bugün gelinen noktada; emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların ve çocukların, özcesi halkın umudu ve sesi olan her açıklamanın arkasında durmak, bizler için hem bir görev hem de bir onurdur. Bu açıklamalar, siyasetin sadece saraylardan ve saray talimatlarından değil, halkın arasından yapılması gerektiğini bizlere yeniden göstermektedir. Sayın Yavaş’ın ifade ettiği gerçekler karşısında sessiz kalanlar ise; CHP'nin ve halkımızın değil, rantın ve AKP iktidarının geleceği safında durmaktadır. Oysa bizler, emeğin safında, halkın yanında, adaletin arkasında durmaya devam edeceğiz. Ve biliyoruz ki, bu sesi çoğaltacak, bu mücadeleyi büyütecek olan siyasal öznelerin başında Cumhuriyet Halk Partisi gelmektedir. CHP, tarihsel kuruluşu ve yaşadığı sorumluluğu gereğiyle; emekçilerin, kadınların, gençlerin, çocukların, öğrencilerin çiftçilerin ve tüm toplumsal kesimlerin birleştirici gücüdür.

CHP, saray talimatlarıyla dizayn edilecek bir iradenin değil; her gün her sokakta, her grevde, her direnişte, ihtiyaç olunan her yerde, yaşamın her alanında, tüm toplumsal kesimlerin yanında bu birleştirici iradenin taşıyıcısıdır. Bu iradeye saygı duyduğumuzu belirtir; Sn. Mansur Yavaş’ı bu tarihi açıklamalarından dolayı tekrar tebrik eder, CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in ve başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu olmak üzere, tutsak tüm belediye başkanları ve belediye personellerinin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz"