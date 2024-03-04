Tunç Soyer: CHP’deki ‘değişim’ değişiklikte kaldı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:08

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:08

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "1 Nisan'dan sonra olağanüstü kurultay bekliyor musunuz?" ve "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorularına da yanıt verdi.

Gündeme Bakış’ın sorularını yanıtlayan Soyer, “Türkiye'de siyasi partilerin büyük ölçüde çürüdüğünü düşünüyorum” söyledi ve “Değişimin daha çok ‘değişiklik’ olduğunu düşünüyorum” dedi.

* Aday olmayacağınızı MYK'dan 5 dakika önce öğrendiğinizi söylediniz. Siz aday gösterilmeyeceğinizi ne zaman anladınız ya da hissettiniz?

Hiç anlamadım. Hiç öyle bir şey beklemedim. Benim için şaşırtıcı idi.

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le o süreçte bir kaç kez görüştünüz. Hiç mi bir öngörünüz olmadı?

Yok. Tam tersine güzel konuşmalar yaptık.

* Aday gösterilmemeniz tamamen kurultayla ilgili mi?

Büyük ihtimalle öyle olduğunu düşünüyorum. Bana söylenen gerekçe yok. ‘Başarısızdın, yapamadın, partinin ideolojisi ile ters düştün, hakkında şaibe var’ bunların hiçbiri yok. Tam tersine 11 Büyükşehir Belediyesi içerisinde biz en çok yatırımı yapan belediye idik. Başka bir gerekçe yok. ‘Anketlerde düşük çıktın gerekçesi var’. Birincisi bu doğru değil. Biz de anket yaptırdık. Çok anket yaptırdık. Hiçbirinde böyle bir şey söz konusu değil. Dahası, mevcut belediye başkanlarının adaylığı ile ilgili verilecek kararlarda bambaşka kriterler olması gerekiyor. Örneğin; performans kriterleri. Belediyeyi aldın borcu ne kadardı şimdi ne oldu, bütçenin ne kadarını yatırıma ayırdın?! Onlarca kriter olabilirdi. STK'larla nasıl ilişki kurdun, oralarla ne yaptın gibi...Delegenin tavrı meselesi. Ben İzmir kongresinde en yüksük oyu alan delegeyim. Kapalı oylamada. Sadece 14 kişi üzerimizi çizdi. Örgütte karşılığımız var! Yaptığımız iş ortada. Sonuç itibariyle başka bir gerekçe bilmiyorum. Ortada olan, görülen tek gerekçe bu! 1 Nisan’a kadar, tüzük değişikliği vb hazırlıkların tamamlanmasını, 1 Nisan’dan sonra değişimin başlatılmasını savundum ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durdum.

“KOLTUK ARZUSU İLE BU İŞİ YAPMADIM”

* "Kurultay hesabı sadece Tunç Soyer'den soruldu" deniyor. Gerçekten de böyle mi?

Bunları onlara sormak lazım. Benim görebildiğim gerekçe bu.

* Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmemenizde bir etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz?

Hayır. Hiç düşünmüyorum.

* Aday gösterilmediniz ve bir süre sessiz kaldınız. O sırada da bağımsız ya da başka bir partiden aday gösterileceğiniz konuşuldu. Böyle bir şey düşündünüz mü?

Hiçbir zaman... 35 sene bu partide emek vermişim. Öyle koltuk arzusu ile bu işi yapmadım. illa başkan olayım diye düşüncem asla olmadı. Böyle bir şey düşünmedim. Yakın çevremde böyle şeyler çok konuşuldu tabi. Ama ben düşünmedim.

"KATKI VERECEK BİRİKİMİM, GÜCÜM VAR"

* CHP'de herkes 1 Nisan'a kilitlendi. Seçimden sonra olağanüstü kurultaydan bahsediliyor. Olağanüstü kurultayın toplanma ihtimalini görüyor musunuz? İsminiz genel başkanlık için geçiyor. Bu nerden çıktı bilmiyorum ama sizin böyle bir düşünceniz var mı?

Belediye başkanlığı için düşündüğüm şeyi partim için de düşünüyorum. Ben koltuk arzusu nedeniyle yaşamıyorum. Tam tersine benim bu memlekete olan tutkum bugüne kadar vakfettiğim değerler, umutlar...Bütün bunların koltukla makamla hiçbir ilişkisi yok. Ben nerede olursam olayım, hangi koltukta oturuyorsam oturayım İzmir için, Türkiye için ne biliyorsam neye inanıyorsam onu yapmaya devam edeceğim. Bir koltuk beklentisi ile bundan sonraki hayatımı şekillendirmeyeceğim. Genel siyaset tabi ki yapacağım. Görev sürem bittiği andan itibaren yine bu memleketle ilgili her ne biliyorsam onu yapmaya devam edeceğim. CHP ister oy verirseniz ister oy vermezsiniz bu ülkede demokrasinin sigortasıdır. İktidarın 20 yıldan fazladır biriktirdiği gücü dizginleyecek, frenleyecek en büyük güç CHP'dir. CHP'nin bu mekanizmayı layıkıyla yapacağı bir noktaya gelmesi lazım. CHP'nin o anlamda sorumluluğu çok büyük. Benim de buna katkı verecek, birikimim, gücüm var. Bunu olabildiğince kullanacağım.

* Görevi bıraktıktan sonra Seferihisar'daki evinizde kalıp olanı biteni seyretmeyeceksiniz o zaman?

Heyecanımdan hiçbir şey eksilmedi. Tutkumdan, bu memlekete dair aşkımdan, sevdamdan hiçbir şey eksilmedi. Dolayısıyla aynı aşkla, tutkuyla yola devam edeceğim. Daha fazla Ankara mesaim olabilir. Dediğim gibi önemli olan CHP'nin o fren denetleme ve dengeleme gücünü kullanıyor olması. Onu nerde nasıl kullanması mümkün olacaksa, o gücü büyütmeye benim katkım olacaksa ben orada olacağım.

TOPLUMSAL SİVİL MUHALEFETİ TOPLUMSAL BİRLEŞİK MUHALEFETE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM

* 1 Nisan sonrası olağanüstü kurultay beklentiniz var mı?

Onu bilmiyorum. Partinin dengeleri içinde verilecek bir karardır. Seçim sonuçlarına göre ya da seçim sonuçlarından bağımsız olabilir o kararlar. Toplumsal sivil muhalefeti toplumsal birleşik muhalefete dönüştürmek için çalışacağım. Ben Türkiye'de siyasi partilerin büyük ölçüde çürüdüğünü düşünüyorum. Bu çürümenin toplumun özlemleri beklentileri ile siyasi partilerin karar alma süreçlerinin buluşmadığını düşünüyorum. Siyasi partiler özellikle vatandaşın özlemlerini, taleplerini karşılamakta artık çok yetersiz kalıyor. Tertemiz ve gerçekten sadece vicdanlarındaki sorumluluk duygusu nedeniyle cebinden harcayan, zamanının feda eden, ailesinden işinden fedakarlık eden insanların oluşturduğu sivil toplum muhalefetinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. 5 başlıkta; kadın, çevre, eğitim, afetler ve engelliler. Bu 5 başlıkta tüm sivil toplum kuruluşların siyasi partilerin fikriyatından da daha da ileride olduğunu düşünüyorum. Bu başlıklarda siyasi partiler sivil toplum kuruluşlarını taklit ediyorlar. Onların izinden gidiyorlar. Ama asıl fikri üreten ve onunla ilgili eylemselliğe götüren STK'lardır.

* Genel Başkanınız Özgür Özel kısa bir süre önce bir görev teklif etti. Kabul etmediniz, neden?

Çünkü ben adeta bu koltuğu bir şeyin karşılığında bırakıyor değilim ki...Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Benim nerde nasıl durduğum bir pazarlık meselesi olamaz. Ben bugüne kadar Tunç Soyer olarak hayatımı sürdürdüm aynı şekilde de sürdüreceğim.

"KEMAL BEY'LE GÖRÜŞTÜK"

* CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü? Aday gösterilmemenizle ilgili ne söyledi?

Tabi görüştük. 'En çok iş yapan, yatırım yapan belediye sendin. Ama kendini iyi tanıtamadın' dedi. Ben de kendisine, 'Tanıtma meselesi benim meselem değil. Örgüt var. Reklamcılar var. Onlar tanıtmalıydılar' dedim.

* Bunu söylerken üzgün müydü kendisi?

Evet. Öyle olduğunu söyleyebilirim.

“DEĞİŞİM DEĞİL DEĞİŞİKLİK!”

* Narlıdere metrosunun açılışında, 'değişimin altı boşaltıldı' dediniz. Bunu açar mısınız?

Tunç Soyer: 12 Haziran'da İzmir duruşu başlıklı bir manifesto yayınlamıştım. Orada kastettiğimi şey, partinin ideolojisi ile ilgili idi. Daha sosyal demokrat ve sol değerler üzerinde yol alacak bir parti tarif etmiştim. Değişimi de böyle okumuştum. Bugün yaşanan değişimin daha çok değişiklik olduğunu düşünüyorum. Mesele yaş ve cinsiyetle ilgili bir şey olamaz. Değişim çok daha köklere inen ve değerler üzerinde, gelecek tasavvuru üzerinden düşünülmesi gereken bir şey.

* CHP ve AKP’nin adayları sahada çalışıyor. AKP her seçimde olduğu gibi İzmir'de seçimi kazanmak için yoğun bir kampanya yürütüyor. İzmir'deki atmosferi nasıl görüyorsunuz?

Ben de çalışıyorum. Her gün yarım bıraktığımız işleri tamamlanması için emek harcıyorum. Birçok açılışımız var. Bugüne kadar sosyal demokrat belediyeciliğin nasıl takipçisi oldum isem görev süremin son gününe kadar da sosyal demokrat belediyeciliğin gerekleri için yaptıklarımı sonlandırmak için çalışacağım.

BİZİM YAPTIRDIĞIMIZ ANKETLERDE BÖYLE BİR ŞEY YOKTU!

* 2019 yerel seçimlerinde 5 ilçeyi AK Parti kazanmıştı? 31 Mart'ta ne olur?

Hiç bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz!

* 'Devrim niteliğinde onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere sitem ediyorum' şeklinde açıklamanız var. Özgür Özel ya da genel merkez yöneticileri hiç mi teşekkür almadınız?

Hayır almadım. Bunun nedenini de onlara soracaksınız.

* Bir iddia var ve kulaktan kulağa yayılıyor. Son aylarda belediyeye çok fazla eleman alındığına dair. Böyle bir şey var mı?

Hayır yok. Söz konusu bile değil.

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'le ilgili bir anketten bahsetti ve orada, "Cemil Tugay, Tunç Soyer'in önündeydi" dedi. Anketlerden kötü mü çıktınız?

Bizim yaptırdığımız 6 tane anket var. Hepsinde önde çıktık. Onlar yapay zekayla ilgili bir şey yaptılar herhalde. Bizim yaptırdığımız anketlerde böyle bir şey yoktu. Yapay zeka neyi nasıl ölçtü bilmiyorum. Genellikle vasat zekalarla karşılaşırız ama yapay zekayı anlamıyorum.