Tunç Soyer oyunu kullandı: Bugün demokrasi günü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçim için sandık başına gitti. CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Soyer, "Bugün yine demokrasi, demokrasinin gereklerinden birini yerine getirme günü" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:35
Tunç Soyer oyunu kullandı: Bugün demokrasi günü
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçim için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Soyer eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte saat 08.00’de Seferihisar Ulamış Ortaokulu’ndaki 1142 numaralı sandıkta oy kullandı. 

Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Tunç Soyer oyunu verdikten sonra yaptığı değerlendirmede “Bugün yine demokrasi, demokrasinin gereklerinden birini yerine getirme günü. Muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, belediyeye başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum şimdiden. Tüm vatandaşlarımıza, sakin, huzurlu, keyifli bir seçim günü diliyorum’ dedi. 


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