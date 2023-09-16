Tunç Soyer: Son kişi kalsak bile bu mücadeleyi kazanacağız

Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:13

Güncelleme: 16.09.2023 - 18:13

CHP İzmir 38. Olağan İl Kongresi, Gaziemir'deki Fuar İzmir C Hol'de sabah saatlerinde başladı. Kongreye CHP Grup Başkan Vekili ve CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları ile partililer katıldı. Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'nin yaptığı kongreye il başkanlığı için mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile CHP eski Konak İlçe Başkanı Şakir Başak aday oldu. Blok liste ile yapılacak olan seçimde 620 delege oy kullanacak.

“İZMİR İLE CHP ARASINDA ÇOK KÖKLÜ BİR İLİŞKİ VAR”

Kongrede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin 101 yıl önce, bir şehrin kaderi ile bir milletin kaderinin birbirine bağlandığı büyük güne uyandığını söyledi. 9 Eylül 1922'de bu topraklarda artık egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olacağını tüm dünyaya duyurduğuna dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “Bu zaferden yalnızca beş ay sonra gerçekleşen İktisat Kongresiyle birlikte İzmir, kurtuluştan kuruluşa giden yolun başladığı yer oldu. Ne mutlu ki köklerini Kuvay-i Milliye’den alan partimiz, İzmir’in kurtuluşundan tam bir yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 9 Eylül 1923’te kuruldu. Cumhuriyet Halk Partimiz tıpkı şehrimiz İzmir gibi kurtuluştan kuruluşa uzanan yolculuğumuzun miladı oldu. İşte bu yüzden İzmir ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında çok köklü bir ilişki var. Her ikisi de büyük başlangıçların simgesidir. Yüzyıl sonra, bugün bizleri bir araya getiren Cumhuriyet Halk Partisi 38. İzmir Olağan İl Kongresi tam da bu nedenle tarihi bir önem taşıyor” dedi.

“İZMİR DAİMA HAYATTAN YANADIR”

İzmir'in CHP'nin açık ara en yüksek oy aldığı büyükşehir olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “Onlarca yıldır üreterek değil de rant elde ederek zenginleşmekten fazlasına aklı ermeyen iktidarlar tarafından ihmal edilmiş, nispi olarak yoksullaştırılmış olan İzmir, bütün bu süreç boyunca, kararlılıkla CHP’ye destek vermeyi sürdürdü. İzmir daima hayattan yanadır. Daima özgürlüklerin tarafında olmuştur. Eşitlikçi ruhuyla, kendisiyle ve kendisi gibi olmayanlarla barışık kültürüyle İzmir, otoriter ve popülist siyasal iklimin ülkemizdeki biricik panzehridir. İzmir’in tarihi aynı zamanda yeniliğin tarihidir. İzmir Anadolu’nun bir çok ilkine ev sahipliği yaptı” diye konuştu.

“AMAÇ BİR ŞEY OLMAK DEĞİL TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN BİR ŞEY YAPMAKTIR”

CHP'nin tarihinin de yeniliğin ve dönüşümün tarihi olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şunları söyledi: “Bu dönüşüm kişilerin değişmesiyle değil, daima yeni değerlerin üretilmesiyle vücut bulmuştur. Bu parti hiçbir zaman sadece kendini değiştirmek amacıyla yola çıkmadı. Değişim her şeyden önce bu ülke için tarif edilir ve partimiz de kendini memleketimizin istikbali için gereken bu büyük değişime göre yeniden konumlandırır. Çünkü bizim için amaç bir şey olmak değil, Türkiye Cumhuriyeti için bir şey yapmaktır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da harfiyen bu ruhla hareket etti. Dolayısıyla kalıcı bir dönüşüm süreci tarif etmek için geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla bakmak zorundayız. Bu da ancak ortak akıl ve ortak vicdanla olur. Benim aklım senin aklından üstün, benim yolum seninkinden daha doğru diyerek Türkiye’yi arzu ettiğimiz bu hedeflere ulaştıramayız. Tersine, dayanışmayı büyüterek, egoları küçülterek yola devam etmeliyiz.”

“SON BİR KİŞİ KALSAK BİLE BİZ BU MÜCADELEYİ KAZANACAĞIZ”

Konuşmasında değişime vurgu yapan Soyer, “CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek bir çıkışa ihtiyacımız var. Önümüzdeki büyük kurultay işte bu ortak akıl yolculuğunu başlatmak için en güçlü ve en meşru zemindir. Böylesine kapsamlı bir mutabakatın sınırları şüphesiz ki ancak bu büyük kurultayda çizilebilir. Cumhuriyetin kazanımlarını geriye çevirmek, demokrasi ve hukuku rafa kaldırmak isteyenlere karşı, ne bir ittifak ne de bin nifak. Son bir kişi kalsak bile biz bu mücadeleyi kazanacağız. Cumhuriyeti yok saymak, onu itibarsızlaştırmaya çalışmak canı pahasına bu toprakları bizlere miras bırakan atalarımıza ihanet etmektir” ifadelerini kullandı.

“ALGI OPERASYONLARINDAN NASIL KURTULACAĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

CHP'nin bu değerlerden beslenen sosyal demokrasinin ülkedeki en güçlü savunucusu olduğunu ifade eden Soyer, “Bu ülkenin geleceğini pazarlık konusu yaparak kimsenin ekmeğine yağ sürdürmeyiz. Bunu yapanlarla da, yaptıranlarla da mücadele edeceğiz. Türkiye’nin içine düşürüldüğü ortam siyasi rekabetin olağan sınırlarını ve biçimini çoktan aştı. Artık muhalefet partilerinin karşısında sadece bir iktidar partisi değil, bir parti-devlet düzeni var. Bugün Türkiye’de hiç kimsenin hakkını yemeden, vatandaşa hizmet için canhıraş çalışan CHP'li belediyelere yaşatılanlar, bu parti-devlet düzeninin bir sonucudur. Fakat biz biliyoruz ki bu haksızlığa, bu adaletsizliğe hiçbir boya tutmaz, hiçbir makyaj tutmaz. Ve biz bu algı operasyonlarından nasıl kurtulacağımızı çok iyi biliyoruz. Bunu, partimiz içinden başlamak üzere demokrasinin kurallarına sımsıkı sarılarak başaracağız” dedi.

“BİZİM DÜNYAMIZDA AYRIMCILIK KUTUPLAŞTIRMA OLMAZ”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrımcılık ve kutuplaşmaya asla müsaade etmeyeceğini vurgulayan Başkan Soyer, “Bizim kültürümüz adaletiyle bilinir. Tabela adaletiyle değil... İyi, doğru ve güzeli gözeten hakiki adaletiyle. Dara düşene kapısını açan, ona duvar örmeyen adaletiyle. Helal olanı haram olandan ayıran adaletiyle bilinir. İşte bizim adaletten anladığımız budur. Bugün onların zulmü arttıkça bizim adalete olan inancımız daha da büyüyor. Bizim bu ülke için, bu dünya için söyleyecek çok sözümüz var. Bu sözler, her bir vatandaşımızın vicdanından süzülen doğrularımızdır. Bu sözler, sosyal demokrasinin evrensel değerlerinde kaynağını bulur. Sözlerimiz, bizi ayıran özelliklerimizden çok daha güçlü olan ortak değerlerimize dayanır. İşte bu yüzden şimdi susmanın değil, konuşmamızın tam zamanı. Ve İzmir, bu güçlü sesin yükseldiği ve yükseleceği tek yer” diye konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ PAYİDAR KILMAK BİZİM ORTAK HİKAYEMİZDİR”

Demokrasinin sadece beş yılda bir sandığa gitmekten ibaret bir rejim olmadığını da dile getiren Tunç Soyer, “İzmir için demokrasi, bir yaşam biçimidir. Refahı demokrasiyle büyütmek bu şehrin mayasında var. Hepimizin ortak gayretinin bu ülkeyi hak ettiği noktalara getirmek olduğunu çok iyi biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni payidar kılmak bizim ortak hikayemizdir. Birbirimize ne kadar bağlıysak o kadar güçlüyüz. Bunu çok iyi bildikleri için bizi bölmeye çalışan odaklar var ve daima olacak. Fakat ben bu salonun bu oyunlara gelmeyeceğini çok iyi görüyorum. Buradaki inanç ve kararlılık, İzmir’de çok daha başarılı işlere hep birlikte imza atacağımızı şimdiden müjdeliyor. İzmir’in Cumhuriyet Halk Partisi ayakta durduğu müddetçe bu ülkeyi duvarlar arasına sıkıştırmaya çalışanlar amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacak. İzmir her zaman bu mücadelede bayrağı en önde taşıyacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. CHP yol arkadaşlarıma, tüm delegelere ve göreve başladığı ilk günden beri en çalışkanımız, en dayanıklımız, en sabırlımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na bir asırlık Cumhuriyet mücadelemizin onurlu birer neferi oldukları için şükranlarımı sunuyorum” dedi.