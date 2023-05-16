Tuncay Özkan: Yalanları boşa çıkartacağız

Yayınlanma: 16.05.2023 - 18:37

Güncelleme: 16.05.2023 - 18:37

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Merkezi’nde seçim sonuçları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özkan, “Bundan sonra güvenlik kaygısını taşıyan seçmenlerimizle buluşup, onlara söylenen yalanları boşa çıkartacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Biz milletimize hakikati anlatmakla yükümlüyüz. Hakikat nedir? Hizbullah’ın Meclis’e sokulmasıdır” dedi.

“YALANLARI BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Genel Başkanımız iki yıl içerisinde Türkiye’yi iki, üç kez gezdi. Bundan sonra, güvenlik kaygısını taşıyan seçmenlerimizle buluşup; onlara söylenen yalanları boşa çıkartacağız. Kapı kapı dolaşacağız gerekirse. Erdoğan, arkasındaki ekrana PKK elebaşlarını koyup, seçim kampanyası yaptı. Bundan büyüt iftira, rezillik yok. Meclis’e ‘Türk’üm’ diye yemin etmeyecek insanları soktu AKP. Hizbullah terör örgütü unsurlarını getirip Meclis’e soktular. Bunları AKP getirip soktu. Bizim sözümüz milletimize, milletimiz bu hakikati görecek. Bizim başka çaremiz yok.

'HAKİKAT, HİZBULLAH’IN MECLİS’E SOKULMASIDIR'

TRT, Tayyip Radyo Televizyon. TRT, asla; milletten aldığı vergileri hak etmeyen bir kurum. Yanlı, taraflı davranıyor. Yönetici kadroları militan olan bir kurum. Biz, bütün kaynaklarımızla; her CHP’li, gerekirse evinde yatmayacak, kapı kapı dolaşacak. Biz milletimize hakikati anlatmakla yükümlüyüz. Hakikat nedir? Hizbullah’ın Meclis’e sokulmasıdır.

'HALKTAN GÜVENOYU ALAMAYAN ERDOĞAN’DIR'

Kampanya programını açıklayacağız daha sonra. Burada önemli olan şey biz kaybetmedik ve kazanacağız. Kaybeden, 25 yıl ülkeyi yöneten; ama halktan güvenoyu alamayan Erdoğan’dır.

'KAZANACAĞIZ, ÇÜNKÜ HAKLIYIZ'

Bizim ne umutsuz olduğumuz ne çaresiz olduğumuz bir an vardır. Hiçbir CHP’li bu düzen karşısında başını eğmez. Birinci turda onlar seçilemedi, biz kazanacak bir yerde duruyoruz ve kazanacağız. Bizim seçmenimiz her iddiaya varım koşa koşa sandıktaki görevlerine gidecek. Mustafa Kemal’in askerleri yenilmez diyoruz. Niye? Kazanacağız, çünkü haklıyız.

'HIRSIMIZ DAHA DA ARTTI'

CHP; teröre, teröriste karşıtlığını her ortamda gündeme getiren bir partidir. Bir umutsuzluğumuz yok. Tam tersine hırsımız daha da arttı. Biz, Mustafa Kemal’in sancağını açıp, o parlamentoda Hizbullah’a karşı mücadele edeceğiz. Kimmiş teröristleri parlamentoya sokan, milletimize bu gerçeği anlatacağız.

'ÇİRKİN, AHLAKSIZCA İFTİRALAR'

Yılda iki kez Fetullahçılar bunu gündeme taşırlar ve böyle bir kampanya yürütürler. Son üç aydır… Üç-beş; işte bir emniyet müdür yardımcısı, kaçak bir istihbaratçı emniyet müdür yardımcısı; Amerika hesaplarından ve dünyanın çeşitli yerlerindeki hesaplardan bir kampanya yürütüyorlar. Bunların sayısı 10-15 kişi, onun altında da bir trol ordusu var. Biz, sizinle birlikte burada bir seçim gecesi yaşadık. Buradaki organizasyondan rahatsız olan arkadaşım var mı? Sizin haber almanızı, haber iletmenizi zorlaştıracak herhangi bir şey gördünüz mü?.. Fetullahçılar bunu bir düzenlilik halinde sürdürüyorlar. 95 milyon dolarım olduğunu söylüyorlar, inşallah olur. Önce verdi dediler, şimdi gitti alacak falan… Arkadaşlar, bunlar çok çirkin, ahlaksızca, namussuzca iftiralar. Kamuoyunun önündeyim. 40 yıllık gazetecilik hayatım boyunca, altı yıllık mahpushane sürecim boyunca; her ekonomik soruya yanıt verdim. Ben mülksüz yaşamayı kendine düstur edinmiş, bir insanım. Milletvekili maaşım dışında da bir varlığım yok.”

SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Özkan, soru üzerine; Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile ilgili olarak da “Genel Başkanımız, seçim gecesi Sinan Oğan ile telefonla görüştü. Onun dışında herhangi bir bilgimiz yok. Görüşme olacaktır” diye konuştu.