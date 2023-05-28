Tunceli Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:59

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:59

Tunceli'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS TUNCELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Tunceli'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA TUNCELİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Tunceli'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31.26 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA TUNCELİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Tunceli'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68.74 oy aldı.

14 MAYIS TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tunceli seçim sonuçları! Tunceli'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Tunceli'de kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN TUNCELİ'DE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de yüzde 16.28 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TUNCELİ'DE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de yüzde 80.19 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN TUNCELİ'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Tunceli'de yüzde 3.40 oranla oy aldı.