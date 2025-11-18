Tunceli’de mahalleli baz istasyonuna tepkili: 'Gerekirse nöbet tutacağız!'

Bir GSM şirketinin görevlileri, baz istasyonu kurmak üzere sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi’ne geldi. Ancak mahalle sakinlerinin yoğun tepkisi sonrası ekipler çalışmayı durdurdu.

Mahalle sakini Gülsüm Polat, Tunceli’de kanser vakalarının yaygın olduğunu ifade ederek, "Pazar burada kuruluyor, halk burada yaşıyor; manavı burada, okulu burada, kasabı burada. Mahallemizde istemiyoruz" dedi.

Baz istasyonu çalışmasının gece yarısı başladığını belirten mahallesi sakını Ali Haydar Avinik ise "Mahalleliden habersiz çalışma başlatıldı. Ne yapıldığını sorduğumuzda bize ‘tabela dikilecek’ dendi. Daha sonra baz istasyonu yapılacağını öğrendik. İlgili makamlara dilekçelerimizi verdik ama sonuç alamadık. Yaşlıları ve çocukları dikkate almadan yapılan bir çalışma. Yanı başımızda kreş, dershane ve okullar var. Binayla arasında 10 metre yok. Bu mesafede dikmekte ısrar ediyorlar. Biz de izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"GEREKİRSE GECE NÖBET TUTTACAĞIZ"

Bir diğer mahalle sakini Devrim Gültekin ise, “Mahalle sakinleri olarak bir araya geldik. Sesimizi yükselteceğiz. Baz istasyonları yaşam alanları içinde olmamalı. Ciddi şekilde radyasyon yaymakta. Çocuklar burada okula gidiyor. Kadınlar olarak burada tepki göstereceğiz. Gerekirse gece nöbet tutacağız” dedi.

Bir diğer mahalle sakini ise "İstemiyoruz, evimize, mahallemize, çocuklarımıza yakın. Niye yer bulmadılar da buraya geldiler? Sonuna kadar haklarımızı savunacağız" ifadelerini kullanırken, bir diğeri "Çocuklarımızın okul çıkış saatlerinde inşaat alanında hiçbir önlem alınmıyor. Şikâyet etmemize rağmen bir polis gelip sadece okul saatinde önlem almıyor; belediye önlem almıyor. Ama sağlığımız ve geleceğimiz için eylem yaptığımız yerde hemen önlem alıyorlar. Yazıktır. Küçücük çocuklar okuldan çıkıyor ve bu yolu kullanmak zorunda. Yolları kapatsınlar, makineleri kaldırsınlar" diye konuştu.