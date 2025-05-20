Tunceli'nin kayyum valisinden 'istifa' hamlesi: 'Ankara'dan gelen bir telefonla o anmaya izin verildi'

Terör örgütü PKK’nin aldığı fesih kararının ardından, örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un hayatlarını kaybettikleri açıklanmış ve söz konusu isimler için Tunceli’de yürüyüş ve anma programı düzenlenmişti.

Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, DEM Parti milletvekilleri, kayyum atanan eski Tunceli Belediye Eş başkanları, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılmıştı.

Tepkilerin ardından Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Nowhaber'den Alican Uludağ'ın haberine göre Vali Tekbıyıkoğlu, 'Ankara'dan gelen bir telefonla' terör örgütü yöneticileri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için yapılan anmaya izin verilmesi üzerine, 19 Mayıs'ta istifa kararı aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek merkeze çekilmeyı istediği belirtildi.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, görevden alınmıştı. Konak'ın yerine de kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu atanmıştı.

Tekbıyıkoğlu, 19 Mayıs töreninde 'gözyaşlarına hakim olamadığı' görüntüleriyle gündeme gelmişti.