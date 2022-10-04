Tunceli, madenlere karşı mitingde buluşuyor

04 Ekim 2022 Salı, 17:01

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, madenlere karşı 7-8 Ekim’de Tunceli’de çalıştay ve çevre mitingi yapacaklarını duyurdu.

Sarıgül, şöyle dedi:

“Kapitalizmin para hırsı doğamızı her yerde talan etmeye devam ediyor. Son zamanlarda bölgemizin tamamında maden ruhsatları verildi. Bizler durumu kamuoyuna sermek için 7-8 Ekim tarihlerinde Dersim’de bir çalıştay düzenliyoruz. 7 Ekim’de saat 10.00-17.00 arasında Ovacık’ta, 8 Ekim’de saat 13.30’da, Seyit Rıza Meydanı’nda yapılacak çevre mitingine tüm halkımızı davet ediyoruz. Toprağımıza, suyumuza, doğamıza, inanç merkezlerimize bütün insanlığa ait bu coğrafyayı korumak ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz.”